Та організм людини, виявляється ні анатомічно, ні генетично не пристосований для сидіння на стільці, вважає лікар-невролог Євген Скрипник.

Наразі більшість людей проводять багато часу в офісах, сидячи цілий день, як вони думають, на зручних стільцях.

Нам інколи здається, що довге стояння на ногах – найважче та найгірше для людини. Та насправді найгіршою і неприродною позою є сидіння на стільці.

– Сам стілець був винайдений не так і давно. І сидіння на стільці є неприродним для людини – запевняє лікар.

Коли ми сидимо, м’язи хребта розслабляються і хребці тиснуть на міжхребцеві диски. Отже виникають міжхребцеві диски, з’являється біль у спині .

Що корисно

Набагато корисніше для нас – це стояння.

Коли ми стоїмо, то хребет підтримується всім скелетом, м’язами верхніх та нижніх кінцівок, м’язи також знаходяться в тонусі!

Зараз все частіше в офісах, виставкових залах тощо з’являються високі столи без стільців.

– Людина сотворена, щоб не сидіти, а постійно бути в русі! Колись ми вибігали зранку з печери і день були в русі! Останні 20 років ми можемо навіть в магазин не ходити, а сидіти і замовляти їжу телефоном, – говорить Євген Скрипник.

Лікар вважає, що потрібно брати приклад з природи: звірі не сидять на стільцях, вони або бігають у пошуках їжі, або лежать десь у заростях, поснідавши.

В країнах Азії теж люди ближчі до природи: вони сидять на підлозі зі схрещеними ногами. При цьому м’язи спини перебувають у тонусі.

Невролог радить укріплювати м‘язи спини, займатися спортом, бути активними. А якщо робота сидяча, то потрібно робити перерву кожні 15 хвилин і рухатися.

Джерело: Євген Скрипник