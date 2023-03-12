Нам інколи здається, що довге стояння на ногах – найважче та найгірше для людини. Та насправді найгіршою і неприродною позою є сидіння на стільці.
Наразі більшість людей проводять багато часу в офісах, сидячи цілий день, як вони думають, на зручних стільцях.
Та організм людини, виявляється ні анатомічно, ні генетично не пристосований для сидіння на стільці, вважає лікар-невролог Євген Скрипник.
– Сам стілець був винайдений не так і давно. І сидіння на стільці є неприродним для людини – запевняє лікар.
Коли ми сидимо, м’язи хребта розслабляються і хребці тиснуть на міжхребцеві диски. Отже виникають міжхребцеві диски, з’являється біль у спині .
Що корисно
Набагато корисніше для нас – це стояння.
Коли ми стоїмо, то хребет підтримується всім скелетом, м’язами верхніх та нижніх кінцівок, м’язи також знаходяться в тонусі!
Зараз все частіше в офісах, виставкових залах тощо з’являються високі столи без стільців.
– Людина сотворена, щоб не сидіти, а постійно бути в русі! Колись ми вибігали зранку з печери і день були в русі! Останні 20 років ми можемо навіть в магазин не ходити, а сидіти і замовляти їжу телефоном, – говорить Євген Скрипник.
Лікар вважає, що потрібно брати приклад з природи: звірі не сидять на стільцях, вони або бігають у пошуках їжі, або лежать десь у заростях, поснідавши.
В країнах Азії теж люди ближчі до природи: вони сидять на підлозі зі схрещеними ногами. При цьому м’язи спини перебувають у тонусі.
Невролог радить укріплювати м‘язи спини, займатися спортом, бути активними. А якщо робота сидяча, то потрібно робити перерву кожні 15 хвилин і рухатися.
Джерело: Євген Скрипник