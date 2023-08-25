Твердження про користь кукурудзи дієтологи не оскаржують, проте людям, що мають синдром подразненого кишківника, категорично не рекомендують вживати її. Є й інші перестороги.

Але спочатку – про користь.

Кукурудзу люблять майже всі – її відварюють, запікають, готують на вогні і роблять з неї попкорн. На полицях магазинів можна побачити кукурудзяну олію і кукурудзяний сироп.

Звісно, дієтологи не могли пройти повз такий популярний продукт.

Виявилося, що кукурудза містить і вітаміни, і мінерали, і поживні речовини. Деякі з них становлять рекомендовану добову дозу людини.

Наприклад, у жовтій кукурудзі є калій — мінерал, який допомагає знизити рівень артеріального тиску, підтримувати міцні кістки і запобігати утворенню каменів у нирках.

Додайте ще дві найпоширеніші сполуки – лютеїн і зеаксантин, що надають жовтій кукурудзі насиченого кольору і мають вирішальне значення для здоров’я очей і зору.

Згідно зі звітом, опублікованим у журналі Nutrients, ці дві сполуки є основними пігментами сітківки і допомагають у разі вікових проблем, таких як катаракта і дегенерація жовтої плями.

Кукурудза, особливо попкорн, допоможе вам довше залишатися ситими.

Це низькокалорійна, багата поживними речовинами закуска, до того ж здорова. За даними журналу Антиоксиданти, попкорн зберігає всі рослинні сполуки і корисні антиоксиданти, що містяться в цільній кукурудзі.

Кукурудза багата на вітаміни B6 і B9, які відіграють роль в енергетичному обміні та інших важливих функціях в організмі.

Вона також може дати вам корисну дозу ніацину, відомого як вітамін B3, що забезпечує здоров’я шкіри і травної системи.

А тепер про шкоду.

Дієтологи наголошують, що у людей з синдромом подразненого кишківника вживання кукурудзи може посилити хворобливі симптоми.

А от від кукурудзяного сиропу варто відмовитися всім. Дієтологи безапеляційні – він вже заявив про себе як про речовину, що може підвищити рівень запалення і призвести до загострення багатьох хронічних хвороб, таких як діабет, захворювання печінки та серця.

Кукурудзяна олія теж має більше мінусів, ніж плюсів. Вона багата на поліненасичені жири, які мають тенденцію підвищувати маркери запалення порівняно з мононенасиченими жирами.

Тож робіть висновки і правильний вибір.

Джерело: Eat This, Not That