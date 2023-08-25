Утверждение о пользе кукурузы диетологи не оспаривают, однако людям, имеющим синдром раздраженного кишечника, категорически не рекомендуют употреблять этот овощ. Есть и другие предостережения.

Но сначала — о пользе.

Кукурузу любят почти все — ее отваривают, запекают, готовят на огне и делают из нее попкорн. На полках магазинов можно увидеть кукурузное масло и кукурузный сироп.

Естественно, диетологи не могли пройти мимо такого популярного продукта.

Оказалось, что кукуруза содержит и витамины, и минералы, и питательные вещества. Некоторые из них составляют рекомендуемую суточную дозу человека.

Например, в жёлтой кукурузе есть калий, минерал, который помогает снизить уровень артериального давления, поддерживать крепкие кости и предотвращать образование камней в почках.

Добавьте еще два самых распространенных соединения — лютеин и зеаксантин, придающие желтой кукурузе насыщенный цвет, и имеющие решающее значение для здоровья глаз и зрения.

Согласно отчету, опубликованному в журнале Nutrients, эти два соединения являются основными пигментами сетчатки и помогают в случае возрастных проблем, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна.

Кукуруза, особенно попкорн, поможет вам дольше оставаться сытыми.

Это низкокалорийная, богатая питательными веществами закуска, к тому же, здоровая закуска. По данным журнала Антиоксиданты попкорн сохраняет все растительные соединения и полезные антиоксиданты, содержащиеся в цельной кукурузе.

Кукуруза богата витаминами B6 и B9, которые играют роль в энергетическом обмене и других важных функциях в организме.

Кукуруза также может дать вам полезную дозу ниацина, известного как витамин B3. Этот витамин обеспечивает здоровье кожи и пищеварительной системы.

А теперь о вреде.

Диетологи отмечают, что у людей с синдромом раздраженного кишечника, употребление кукурузы может усилить болезненные симптомы.

А вот от кукурузного сиропа стоит отказаться всем. Диетологи безапелляционны — он уже заявил о себе, как о веществе, которое может повысить уровень воспаления и привести к обострению многих хронических болезней, таких как диабет, заболевания печени и сердца.

Кукурузное масло тоже имеет больше минусов, чем плюсов. Оно богато полиненасыщенными жирами, которые имеют тенденцию повышать маркеры воспаления по сравнению с мононенасыщенными жирами.

Поэтому, делайте выводы и правильный выбор.

Источник: Eat This, Not That