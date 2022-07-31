Нещодавні дослідження показали, що дорослі люди незалежно від статі, віку та інтелекту близько шести разів на тиждень стикаються із прогалинами у пам’яті.

– Найрозсіянішими виявилися зайняті люди, – повідомив лікар-невролог Віталій Осташко. – Запам’ятовування – активний процес, і щоб використати пам’ять на повну, потрібно навчитися бути уважним, планувати та організовувати себе.

Активізувати процеси запам’ятовування можна у різний спосіб. Ось кілька із них:

Асоціація з довкіллям. Візуалізуючи місце, де ви щось намагалися запам’ятати або виконували якісь дії, ви багато згадаєте. Дія. Кажуть, що якщо стиснути правий кулак, промовляючи номер телефону. То згодом, стискаючи кулак, ви згадаєте цей номер. Найкращий спосіб запам’ятати інформацію, проговорити її перед сном. Це пов’язано з тим, що ввечері менше відволікаючих моментів. Пийте молоко. Коли дослідники попросили 972 чоловік описати свої дієти, то дійшли висновку, що ті, хто вживає молоко п’ять-шість разів на день, мали кращі результати в тестах на запам’ятовування, ніж ті, хто не пив молока. Аеробні вправи покращують здатність до запам’ятовування. Вважається. Що вони також сприяють зростанню нових клітин у галузі мозку, що відповідає за пам’ять та навчання. Вправи очима – вгору-вниз або вправо-вліво, що виконуються протягом 30 секунд, допоможуть покращити концентрацію уваги. Відмовтеся від алкоголю перед сном, він допомагає заснути. Але погіршує якість сну. Що позначається концентрації пам’яті. Повторюйте вголос те, що хочете запам’ятати. Промовляйте дії: наприклад, я вимкнув світло, залишив ключі від машини на гачку. Повторення вголос того, що ви зробили. Допоможе згадати потрібну інформацію. Розбивайте на частини. Не намагайтеся запам’ятати великий блок інформації одразу. Розділіть його на частини. Навіть якщо це номер телефону: розділіть його на кілька блоків по дві чи чотири цифри. Кидайте курити. Куріння завдає пам’яті значної шкоди. Курці запам’ятовують у середньому 59% інформації. Часто люди забувають зробити щось, що необхідно виконувати щодня, наприклад, випити пігулки. Проговорюйте дії: я зроблю чашку чаю і одразу ж вип’ю таблетки. До речі про чай. Пийте зелений. Він покращить пам’ять завдяки органічній молекулі EGCG – антиоксиданту, який захищає від вікових дегенеративних захворювань. Перейдіть на середземноморську дієту та стежте за кількістю з’їденого. Переїдання може значно знизити пам’ять із віком. Вивчайте іноземні мови. Це дозволить покращити когнітивні здібності у будь-якому віці. Доктор Томас Бак, який проводив дослідження, сказав: “Мільйони людей у ​​всьому світі розпочинають вивчення іноземної мови у старшому віці”. Частіше гуляйте на природі. Дослідження показали, що у тих, хто гуляє парками, пам’ять покращується на 20%. Їжте темний шоколад. Флавоноїди, які в ньому містяться, допомагають справлятися математичними завданнями. Спіть достатньо часу. Сон допомагає інформації залишатися у мозку. Навчіться танцювати. Любителі музики також мали хороші результати при когнітивному тестуванні. А ритмічна музика на кшталт сальси найкраще справляється із проблемами пам’яті. Подорожуйте. Нові враження відкривають нові можливості для мозку, а отже, покращують пам’ять. Якщо не можете згадати слово, проговоріть алфавіт, доки не дійдете до літери. На яку це слово починається.