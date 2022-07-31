Нещодавні дослідження показали, що дорослі люди незалежно від статі, віку та інтелекту близько шести разів на тиждень стикаються із прогалинами у пам’яті.
– Найрозсіянішими виявилися зайняті люди, – повідомив лікар-невролог Віталій Осташко. – Запам’ятовування – активний процес, і щоб використати пам’ять на повну, потрібно навчитися бути уважним, планувати та організовувати себе.
Активізувати процеси запам’ятовування можна у різний спосіб. Ось кілька із них:
- Асоціація з довкіллям. Візуалізуючи місце, де ви щось намагалися запам’ятати або виконували якісь дії, ви багато згадаєте.
- Дія. Кажуть, що якщо стиснути правий кулак, промовляючи номер телефону. То згодом, стискаючи кулак, ви згадаєте цей номер.
- Найкращий спосіб запам’ятати інформацію, проговорити її перед сном. Це пов’язано з тим, що ввечері менше відволікаючих моментів.
- Пийте молоко. Коли дослідники попросили 972 чоловік описати свої дієти, то дійшли висновку, що ті, хто вживає молоко п’ять-шість разів на день, мали кращі результати в тестах на запам’ятовування, ніж ті, хто не пив молока.
- Аеробні вправи покращують здатність до запам’ятовування. Вважається. Що вони також сприяють зростанню нових клітин у галузі мозку, що відповідає за пам’ять та навчання.
- Вправи очима – вгору-вниз або вправо-вліво, що виконуються протягом 30 секунд, допоможуть покращити концентрацію уваги.
- Відмовтеся від алкоголю перед сном, він допомагає заснути. Але погіршує якість сну. Що позначається концентрації пам’яті.
- Повторюйте вголос те, що хочете запам’ятати. Промовляйте дії: наприклад, я вимкнув світло, залишив ключі від машини на гачку. Повторення вголос того, що ви зробили. Допоможе згадати потрібну інформацію.
- Розбивайте на частини. Не намагайтеся запам’ятати великий блок інформації одразу. Розділіть його на частини. Навіть якщо це номер телефону: розділіть його на кілька блоків по дві чи чотири цифри.
- Кидайте курити. Куріння завдає пам’яті значної шкоди. Курці запам’ятовують у середньому 59% інформації.
- Часто люди забувають зробити щось, що необхідно виконувати щодня, наприклад, випити пігулки. Проговорюйте дії: я зроблю чашку чаю і одразу ж вип’ю таблетки.
- До речі про чай. Пийте зелений. Він покращить пам’ять завдяки органічній молекулі EGCG – антиоксиданту, який захищає від вікових дегенеративних захворювань.
- Перейдіть на середземноморську дієту та стежте за кількістю з’їденого. Переїдання може значно знизити пам’ять із віком.
- Вивчайте іноземні мови. Це дозволить покращити когнітивні здібності у будь-якому віці. Доктор Томас Бак, який проводив дослідження, сказав: “Мільйони людей у всьому світі розпочинають вивчення іноземної мови у старшому віці”.
- Частіше гуляйте на природі. Дослідження показали, що у тих, хто гуляє парками, пам’ять покращується на 20%.
- Їжте темний шоколад. Флавоноїди, які в ньому містяться, допомагають справлятися математичними завданнями.
- Спіть достатньо часу. Сон допомагає інформації залишатися у мозку.
- Навчіться танцювати. Любителі музики також мали хороші результати при когнітивному тестуванні. А ритмічна музика на кшталт сальси найкраще справляється із проблемами пам’яті.
- Подорожуйте. Нові враження відкривають нові можливості для мозку, а отже, покращують пам’ять.
- Якщо не можете згадати слово, проговоріть алфавіт, доки не дійдете до літери. На яку це слово починається.
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