Недавние исследования показали, что взрослые люди независимо от пола, возраста и интеллекта около шести раз в неделю сталкиваются с пробелами в памяти.
— Самыми рассеянными оказались занятые люди, — сообщил врач-невролог Виталий Осташко. — Запоминание – активный процесс, и чтобы использовать память на полную, нужно научиться быть внимательным, планировать и организовывать себя.
Активизировать процессы запоминания можно различными способами. Вот несколько из них.
- Ассоциация с окружающей средой. Визуализируя место, где вы что-то пытались запомнить или выполняли какие-либо действия, вы многое вспомните.
- Действие. Говорят, что, если сжать правый кулак, проговаривая номер телефона. То впоследствии, сжимая кулак, вы вспомните этот номер.
- Лучший способ запомнить информацию, проговорить ее перед сном. Это связано с тем, что вечером меньше отвлекающих моментов
- Пейте молоко. Когда исследователи попросили 972 человек описать свои диеты, то пришли к выводу, что употребляющие молоко пять-шесть раз в день, имели лучшие результаты в тестах на запоминание, чем те. Кто не пил молока.
- Аэробные упражнения улучшают способность к запоминанию. Считается. Что они также способствуют росту новых клеток в области мозга, отвечающей за память и обучение.
- Упражнения глазами – вверх-вниз или вправо-влево, выполняемые в течение 30 секунд помогут улучшить концентрацию внимания.
- Откажитесь от алкоголя перед сном, он помогает уснуть. Но ухудшает качество сна. Что сказывается на концентрации памяти.
- Повторяйте вслух то, что хотите запомнить. Проговаривайте действия: например, я выключил свет, я оставил ключи от машины на крючке. Повторение вслух того, что вы сделали. Поможет вспомнить нужную информацию.
- Разбивайте на части. Не пытайтесь запомнить большой блок информации сразу. Разделите его на части. Даже, если это номер телефона: разделите его на несколько блоков по две или четыре цифры.
- Бросайте курить. Курение наносит памяти значительный урон. Курильщики запоминают в среднем 59% информации.
- Часто люди забывают сделать что-то, что необходимо выполнять ежедневно, например, выпить таблетки. Проговаривайте действия: я сделаю чашку чая и сразу же выпью таблетки.
- Кстати о чае. Пейте зеленый. Он улучшит память благодаря органической молекуле EGCG – антиоксиданту, который защищает от возрастных дегенеративных заболеваний.
- Перейдите на средиземноморскую диету и следите за количеством съеденного. Переедание может значительно снизить память с возрастом.
- Изучайте иностранные языки. Это позволит улучшить когнитивные способности в любом возрасте. Доктор Томас Бак, который проводил исследование, сказал: «Миллионы людей во всем мире начинают изучение иностранного языка в старшем возрасте.
- Чаще гуляйте на природе. Исследования показали, что у тех, кто гуляет по паркам, память улучшается на 20%.
- Ешьте темный шоколад. Флавоноиды, которые в нем содержатся помогают справляться математическими задачи
- Спите достаточное количество времени. Сон помогает информации оставаться в мозгу.
- Научитесь танцевать. У любителей музыки также были хорошие результаты при когнитивном тестировании. А ритмичная музыка вроде сальсы лучше всего справляются с проблемами памяти.
- Путешествуйте. Новые впечатления открывают новые возможности для мозга, и следовательно, улучшают память.
- Если не можете вспомнить слово, проговорите алфавит, пока не дойдете до буквы. На которую это слово.
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