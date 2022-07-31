Недавние исследования показали, что взрослые люди независимо от пола, возраста и интеллекта около шести раз в неделю сталкиваются с пробелами в памяти.

— Самыми рассеянными оказались занятые люди, — сообщил врач-невролог Виталий Осташко. — Запоминание – активный процесс, и чтобы использовать память на полную, нужно научиться быть внимательным, планировать и организовывать себя.

Активизировать процессы запоминания можно различными способами. Вот несколько из них.

Ассоциация с окружающей средой. Визуализируя место, где вы что-то пытались запомнить или выполняли какие-либо действия, вы многое вспомните. Действие. Говорят, что, если сжать правый кулак, проговаривая номер телефона. То впоследствии, сжимая кулак, вы вспомните этот номер. Лучший способ запомнить информацию, проговорить ее перед сном. Это связано с тем, что вечером меньше отвлекающих моментов Пейте молоко. Когда исследователи попросили 972 человек описать свои диеты, то пришли к выводу, что употребляющие молоко пять-шесть раз в день, имели лучшие результаты в тестах на запоминание, чем те. Кто не пил молока. Аэробные упражнения улучшают способность к запоминанию. Считается. Что они также способствуют росту новых клеток в области мозга, отвечающей за память и обучение. Упражнения глазами – вверх-вниз или вправо-влево, выполняемые в течение 30 секунд помогут улучшить концентрацию внимания. Откажитесь от алкоголя перед сном, он помогает уснуть. Но ухудшает качество сна. Что сказывается на концентрации памяти. Повторяйте вслух то, что хотите запомнить. Проговаривайте действия: например, я выключил свет, я оставил ключи от машины на крючке. Повторение вслух того, что вы сделали. Поможет вспомнить нужную информацию. Разбивайте на части. Не пытайтесь запомнить большой блок информации сразу. Разделите его на части. Даже, если это номер телефона: разделите его на несколько блоков по две или четыре цифры. Бросайте курить. Курение наносит памяти значительный урон. Курильщики запоминают в среднем 59% информации. Часто люди забывают сделать что-то, что необходимо выполнять ежедневно, например, выпить таблетки. Проговаривайте действия: я сделаю чашку чая и сразу же выпью таблетки. Кстати о чае. Пейте зеленый. Он улучшит память благодаря органической молекуле EGCG – антиоксиданту, который защищает от возрастных дегенеративных заболеваний. Перейдите на средиземноморскую диету и следите за количеством съеденного. Переедание может значительно снизить память с возрастом. Изучайте иностранные языки. Это позволит улучшить когнитивные способности в любом возрасте. Доктор Томас Бак, который проводил исследование, сказал: «Миллионы людей во всем мире начинают изучение иностранного языка в старшем возрасте. Чаще гуляйте на природе. Исследования показали, что у тех, кто гуляет по паркам, память улучшается на 20%. Ешьте темный шоколад. Флавоноиды, которые в нем содержатся помогают справляться математическими задачи Спите достаточное количество времени. Сон помогает информации оставаться в мозгу. Научитесь танцевать. У любителей музыки также были хорошие результаты при когнитивном тестировании. А ритмичная музыка вроде сальсы лучше всего справляются с проблемами памяти. Путешествуйте. Новые впечатления открывают новые возможности для мозга, и следовательно, улучшают память. Если не можете вспомнить слово, проговорите алфавит, пока не дойдете до буквы. На которую это слово.