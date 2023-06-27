За дорученням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка Державна служба України з лікарських засобів проводить моніторинг цін на препарати в постраждалих від затоплення областях.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– У Херсонській, Одеській та Миколаївській областях, які наразі є чутливими до можливих спалахів інфекційних хвороб, досліджуватимуть коливання цін на 42 основні препарати, – йдеться в повідомленні.

Читайте також: У МОЗ назвали фейковими повідомлення про спалахи холери в підтоплених районах

Йдеться про ліки, які користуються найбільшим попитом у споживачів в аптечних закладах у разі хвороб шлунково-кишкового тракту та інфекційних захворювань.

– Доручив Держлікслужбі проводити регулярний моніторинг цін на основні лікарські засоби, щоб уникнути спроб нажитися на надзвичайній ситуації, фактично, на трагедії людей, – зазначає міністр.

За даними моніторингу, за останній тиждень середній рівень відпускних цін в аптеках практично не змінився і коливається від -0,9% до +1,6%.