Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

В трех областях Украины, наиболее чувствительных к инфекциям, мониторят цены на лекарства

27 июня 2023, 15:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Pixabay

По поручению министра здравоохранения Виктора Ляшко Государственная служба Украины по лекарственным средствам проводит мониторинг цен на препараты в пострадавших от затопления областях.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В Херсонской, Одесской и Николаевской областях, которые сейчас чувствительны к возможным вспышкам инфекционных болезней, будут исследовать колебания цен на 42 основных препарата, — говорится в сообщении.

Читайте также:
лікиЕсли нет доступа к врачу: как получить рецепт на лекарства сельским жителям

Речь идет о лекарствах, которые пользуются наибольшим спросом у потребителей в аптечных учреждениях в случае болезней желудочно-кишечного тракта и инфекционных заболеваний.

— Поручил Гослекслужбе проводить регулярный мониторинг цен на основные лекарственные средства, чтобы избежать попыток нажиться на чрезвычайной ситуации, фактически, на трагедии людей, — отмечает министр.

По данным мониторинга, за последнюю неделю средний уровень отпускных цен в аптеках практически не изменился и колеблется от -0,9% до +1,6%.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины підтоплення Ціни на ліки
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь