По поручению министра здравоохранения Виктора Ляшко Государственная служба Украины по лекарственным средствам проводит мониторинг цен на препараты в пострадавших от затопления областях.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В Херсонской, Одесской и Николаевской областях, которые сейчас чувствительны к возможным вспышкам инфекционных болезней, будут исследовать колебания цен на 42 основных препарата, — говорится в сообщении.

Речь идет о лекарствах, которые пользуются наибольшим спросом у потребителей в аптечных учреждениях в случае болезней желудочно-кишечного тракта и инфекционных заболеваний.

— Поручил Гослекслужбе проводить регулярный мониторинг цен на основные лекарственные средства, чтобы избежать попыток нажиться на чрезвычайной ситуации, фактически, на трагедии людей, — отмечает министр.

По данным мониторинга, за последнюю неделю средний уровень отпускных цен в аптеках практически не изменился и колеблется от -0,9% до +1,6%.