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Учені підрахували і жахнулися: 40% людей у всьому світі не знають, що хворі на діабет

29 Вересня 2023, 08:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Pexels

Згідно з результатами глобального огляду індустрії діабету 2023 року, наймасштабнішим опитуванням такого типу на сьогодні, близько 40% людей в усьому світі живуть із недіагностованим цукровим діабетом, а половина з тих, кому поставлено діагноз, не отримують лікування.

Як зазначається у звіті авторів огляду, більшість таких пацієнтів живуть в Африці (60%), за нею слідують Південно-Східна Азія (57%) і Західно-Тихоокеанський регіон (56%). Троє з чотирьох людей із цим захворюванням живуть у країнах із низьким і середнім рівнем доходу, де люди не завжди можуть отримати доступ до медичних послуг.

За словами дослідників, у всьому світі понад 530 компаній спеціалізуються на діагностиці діабету, але тільки 33 з них розташовані в Африці, Південно-Східній Азії та західній частині Тихого океану.

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В огляді розглядалися понад 2 800 компаній, 1 500 інвесторів і 80 центрів досліджень і розробок, що займаються цим захворюванням.

Різка нерівність у лікуванні підкреслює гостру необхідність поліпшити доступ до діабетичної допомоги в глобальному масштабі, роблять висновок автори глобального дослідження.

Згідно зі статистикою, 2021 року майже 7 млн смертей у всьому світі стали результатом діабету. І це попри те, що на лікування було витрачено понад $970 млрд.

Учені зазначають, що діабет перебуває на підйомі. За їхніми словами, швидка урбанізація та вплив кліматичної кризи на врожай призвели до збільшення використання дешевих оброблених продуктів харчування, які замінили в раціоні більш традиційні джерела їжі.

У поєднанні з переходом до більш сидячого способу життя, особливо в міських центрах, це призводить до підвищеного ризику розвитку діабету II типу, гіпертонії та деяких видів раку, зазначають профільні експерти.

Джерело
The Guardian
Теги
Діабет Наукові дослідження статистика
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