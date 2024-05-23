Укус мошки: як швидко зняти набряк

Якщо вкусила мошка, це може викликати набряк, свербіж та дискомфорт. Як швидко зняти набряк в домашніх умовах – у матеріалі Факти ICTV.

Як зняти набряк після укусу мошки

Слина мошок містить сильну гемолітичну отруту, яка, потрапляючи в ранку під час укусу, може спричиняти важку алергічну реакцію.

Це супроводжується різким свербінням, печінням, внутрішньошкірним крововиливом, потім набряком і почервонінням.

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Фахівці рекомендують прикласти лід або холодний компрес. Обгорніть кілька кубиків льоду в тканину або рушник і прикладіть до місця укусу на 10-15 хвилин.

Це допоможе зменшити набряк та зняти запалення. За потреби повторюйте процедуру кілька разів на день. Антигістамінні засоби – креми або гелі з димедролом або гідрокортизоном – також зменшують свербіж та набряк.

Сода теж чудово втамовує неприємні відчуття після укусів комах. Змішайте 1 ст. л. у соди з невеликою кількістю води до утворення пасти. Нанесіть пасту на місце укусу і залиште на 10-15 хв, потім змийте теплою водою.

Що ще допоможе зняти набряк

Кілька засобів, які є майже в кожного – оцет та мед. Вони мають антисептичні властивості та допомагають зняти свербіж та запалення.

Змочіть ватний диск або марлю яблучним або звичайним 9% оцтом і прикладіть до укусу на кілька хвилин. А мед просто нанесіть тонкий шар меду на місце укусу і залиште на 15-20 хв, потім змийте теплою водою.

Не чухайте місце укусу, це може призвести до інфікування та погіршення стану. Якщо набряк і свербіж не зменшуються протягом кількох днів або будуть супроводжуватися іншими симптомами, як-от лихоманка або сильний біль, слід звернутися до лікаря.

Джерело: Healthline