Вчора, 18 вересня, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках міжнародної ініціативи Covax доставив в Україну 400 тис. доз мРНК-вакцини проти Covid-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила пресслужба МОЗ України.

– Особливістю цієї партії вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech є те, що її не потрібно розбавляти фізіологічним розчином. Вона відразу готова до використання, перед ін’єкцією препарат потрібно тільки розморозити, – йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що вакцина була розподілена і доставлена МОЗ в 23 області та місто Київ. Наприклад, Львівська область отримала понад 43 тис. доз, Дніпропетровська – майже 55 тис., Одеська – понад 42 тис., Київ – майже 59 тис. доз вакцини Comirnaty/Pfizer.

Відзначається, що перша партія, 500 тис. доз модернізованої вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, була доставлена в Україну 23 липня 2022 року. Також 4 серпня ЮНІСЕФ в рамках covax доставив 100 тис. доз вакцини Janssen (Jcovden).

Нагадаємо, що за минулий тиждень в Україні було зафіксовано понад 36 тис. випадків захворювання на коронавірус.

МОЗ попереджає: лише вакцинація може полегшити перебіг хвороби, захистити від ризиків госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.