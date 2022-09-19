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Вакцинация

В рамках инициативы Covax: в Украину доставили 400 тыс. доз новой вакцины Comirnaty/Pfizer

19 сентября 2022, 16:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцина
Источник: Depositphotos

Вчера, 18 сентября, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках международной инициативы Covax доставил в Украину 400 тыс. доз мРНК-вакцины против Covid-19 Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Об этом сегодня, 19 сентября, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

— Особенностью этой партии вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech является то, что ее не нужно разбавлять физраствором. Она сразу готова к использованию, перед инъекцией препарат нужно только разморозить, — говорится в сообщении.

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Сообщается, что вакцина была распределена и доставлена Минздравом в 23 области и город Киев. Например, Львовская область получила более 43 тыс. доз, Днепропетровская – почти 55 тыс., Одесская – более 42 тыс., Киев – почти 59 тыс. доз вакцины Comirnaty/Pfizer.

Отмечается, что первая партия, 500 тыс. доз модернизированной вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, была доставлена ​​в Украину 23 июля 2022 года. Также 4 августа ЮНИСЕФ в рамках Covax доставил 100 тыс. доз вакцины Janssen (Jcovden).

Напомним, что за прошедшую неделю в Украине было зафиксировано более 36 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Минздрав предупреждает: только вакцинация может облегчить течение болезни, защитить от рисков госпитализации и смерти вследствие коронавирусной болезни.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса Вакцинация Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины ЮНІСЕФ
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