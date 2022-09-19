Министерство здравоохранения Украины утвердило приказ, согласно которому теперь каждый украинец по желанию может получить вторую бустерную дозу вакцины против Covid-19. В то время, как ранее эта опция была доступна только людям из групп риска.

Об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

— Чтобы как можно больше людей могли защитить себя от госпитализации и смерти в результате Covid-19, мы разрешаем вторую дозу всем желающим, однако, особенно советуем ее делать людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+, — отметил Игорь Кузин.

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Сообщается, что вторая бустерная доза разрешается всем совершеннолетним с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы.

Кроме того, Минздравом утверждены новые схемы вакцинации в соответствии с рекомендациями WHO, EMA и ECDC, Национальной технической группы экспертов по иммунизации.

Основное: инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

То есть, если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac.

— Эти схемы вакцинации, кроме того, что безопасны, еще и защищают от госпитализации и рисков смерти вследствие коронавирусной болезни, — говорится в сообщении Минздрава.

Также приказом уменьшены минимальные сроки между базовым (первичным) курсом вакцинации и бустерной дозой. Теперь бустер можно сделать спустя пять месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее шести месяцев.

Последнее важное изменение – разрешена вакцинация против Covid-19 детей в возрасте 5-11 лет. Прививка будет осуществляться вакциной Comirnaty (Pfizer). Для детей в возрасте 5-11 лет обязательно информированное согласие родителей или опекунов.

Сообщается, что в Украине на сегодня доступно почти 5 млн вакцины CoronaVac, около 400 тыс. доз вакцины Pfizer и 30 тыс. вакцины Janssen.