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Вакцинація

В Україні дозволили другий Covid-бустер для всіх бажаючих і ввели нову схему вакцинації

19 Вересня 2022, 13:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України затвердило наказ, згідно з яким тепер кожен українець за бажанням може отримати другу бустерну дозу вакцини проти Covid-19. У той час, як раніше ця опція була доступна тільки людям з груп ризику.

Про це на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації і смерті в результаті Covid-19, ми дозволяємо другу дозу всім бажаючим, однак, особливо радимо її робити людям з хронічними захворюваннями і людям выком 60+, – зазначив Ігор Кузін.

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Повідомляється, що друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом не менше чотирьох місяців після першої бустерної дози.

Крім того, Міністерством охорони здоров’я затверджені нові схеми вакцинації відповідно до рекомендацій WHO, EMA і ECDC, Національної технічної групи експертів з імунізації.

Основне: інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna або будь-який інший вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.

– Ці схеми вакцинації, крім того, що безпечні, ще й захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Також наказом зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через п’ять місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін становив не менше шести місяців.

Остання важлива зміна – дозволена вакцинація проти Covid-19 дітей віком 5-11 років. Щеплення буде здійснюватися вакциною Comirnaty (Pfizer). Для дітей вікомі 5-11 років обов’язкова інформована згода батьків або опікунів.

Повідомляється, що в Україні на сьогодні доступно майже 5 млн вакцини CoronaVac, близько 400 тис. доз вакцини Pfizer і 30 тис. вакцини Janssen.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 МОЗ України
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