Вакцину проти гепатиту А фонд UNICEF Ukraine доставив як гуманітарну допомогу на запит Міністерства охрони здоров’я після теракту на Каховській ГЕС.

Вакцина доставлена завдяки фінансовій підтримці уряду Японії.

Ця гуманітарна допомога дуже важлива для України.

Інфікування гепатитом А можливе через вживання забрудненої питної води або харчів та недотриманням санітарних норм під час обробки чи приготування продуктів.

Ця вірусна інфекція вражає печінку і може спричинити захворювання середнього і важкого ступеня.

Проявляється наступними симптомами:

лихоманкою;

діареєю;

нудотою та дискомфортом у животі;

потемнінням сечі;

жовтяницею.

Частіше хворіють дорослі, тяжкі форми захворювання та летальні випадки теж більш імовірні у старшому віці.

Варто зазначити, що UNICEF не вперше допомагає Україні. У 2022-2023 рр. для підтримки імунізації в нашій країні Фонд закупив понад 2,89 млн доз різних вакцин.

Зокрема, інактивовану та оральну поліомієлітну вакцину, вакцини для профілактики гепатиту В, дифтерії-правця, кору-паротиту-краснухи та інші.