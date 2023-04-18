Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Вакцинація

Вакцина Moderna від Covid-19 показала ефективність і в боротьбі з раком шкіри – меланомою

18 Квітня 2023, 17:03
Валентина Андрейко журналістка
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Учені Американської асоціації досліджень раку виявили, що експериментальна мРНК-вакцина Moderna посилює ефекти імунотерапії, розробленої Merck.

Такий комбінований режим лікування знижує ризик рецидиву меланоми на 44% порівняно з самою імунотерапією і продовжує життя пацієнтів.

Зараз компанії Moderna і Merck ведуть перемовини з регуляторними органами США про подальші випробування методу.

Представники фірм переконують, що для створення персоналізованої вакцини для кожного конкретного пацієнта з меланомою може знадобитися близько 8 тижнів.

Учені всього світу ще з початку століття проводять активні дослідження з пошуку так званих персоналізованих вакцин від раку.

Найбільше дослідники занепокоєні розповсюдженням у світі меланоми – агресивного раку шкіри, який стає причиною 80% усіх смертей від дерматологічних видів раку.

Роботу перервала світова пандемія Covid-19, яка вимагала зосередитися на нових реаліях. Але несподівано саме зусилля, спрямовані на створення вакцин від коронавірусної хвороби, принесли нові відкриття і в пошуках протиракових вакцин.

Читайте також:
науковціПрорив у лікуванні раку легень: вчені розробили прагматичний підхід у боротьбі з онкологією

Джерело
The Wall Street Journal
Теги
Вакцина Moderna від коронавірусу Лікування раку Онкологія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь