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Вакцинация

Вакцина Moderna от Covid-19 показала эффективность и в борьбе с раком кожи — меланомой

18 апреля 2023, 17:03
Валентина Андрейко журналіст
вакцинація
Источник: Depositphotos

Ученые Американской ассоциации исследований рака обнаружили, что экспериментальная мРНК-вакцина Moderna усиливает эффекты иммунотерапии, разработанной Merck.

Такой комбинированный режим лечения снижает риск рецидива меланомы на 44% по сравнению с самой иммунотерапией и продлевает жизнь пациентов.

Сейчас компании Moderna и Merck ведут переговоры с регуляторными органами США о дальнейших испытаниях метода.

Представители фирм убеждают, что для создания персонализированной вакцины для каждого конкретного пациента с меланомой может потребоваться около 8 недель.

Ученые всего мира еще с начала века проводят активные исследования по поиску так называемых персонализированных вакцин от рака.

Больше всего они обеспокоены распространением в мире меланомы — агрессивного рака кожи, который становится причиной 80% всех смертей от дерматологических видов рака.

Работу прервала мировая пандемия Covid-19, которая требовала сосредоточиться на новых реалиях. Но неожиданно именно усилия, направленные на создание вакцин от коронавирусной болезни, принесли новые открытия и в поисках противораковых вакцин.

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Источник
The Wall Street Journal
Теги
Вакцина Moderna от коронавируса Лечение рака Онкология
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