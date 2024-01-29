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Вчені з’ясували, що домашні тварини допомагають пенсіонерам боротися зі старінням мозку

29 Січня 2024, 14:50
Марина Мелехова редактор
літня жінка, собака
Джерело: Unsplash

Згідно з новим дослідженням вчених, домашні улюбленці можуть захистити літніх людей від когнітивних порушень, які зазвичай виникають після 65 років.

Переконливі докази

Результати експерименту, який проводили у Великій Британії серед майже 8 тис. пенсіонерів, підтвердили попередні дані з США — наявність домашніх тварин дійсно може запобігти порушенню мозкових функцій у дорослих старше 65 років.

Вчені виявили, що власники домашніх улюбленців, які живуть самі, більш організовано планують свій день, мають кращу пам’ять та комунікативні здібності.

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Таким чином науковці з’ясували, що домашні тварини не лише знімають стрес, а ще й покращують когнітивні функції мозку людей похилого віку.

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Джерело: Jama Network Open

Теги
Деменція домашні тварини Мозок Наукові дослідження Старіння
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