Відвідування мамолога: як часто і як підготуватися

Багато жінок ставляться до візиту до лікаря-мамолога, як до зайвого клопоту. Профілактичні огляди зазвичай ігноруються, а відвідування лікаря за появи симптомів хвороби часто відкладається на потім.

Але дотримання елементарних рекомендацій щодо звернення до мамолога не настільки обтяжливе, як здається на перший погляд, і приносить величезну користь для збереження здоров’я загалом.

Як часто варто звертатися до мамолога?

Якщо йдеться про профілактичні огляди, записуватися на прийом варто щорічно. Саме така частота відвідувань дасть змогу не пропустити розвитку перших ознак захворювання (зокрема, пухлинного процесу) і його переходу в запущену форму.

Зараз дивляться

З підвищенням ризику розвитку раку (у 40-50 років), за обтяженого сімейного анамнезу бажано відвідувати лікаря двічі на рік.

За підвищеної онконастороженості (наприклад, якщо є лабораторно підтверджені мутації BRCA1/2, доброякісні пухлини грудей, гормональні порушення), варто обговорити з мамологом індивідуальний графік профілактичних обстежень.

Якщо ви обрали мамолога в сучасному медичному центрі з високим рівнем сервісу, його персонал подбає про те, щоб ви не забули про черговий візит до лікаря.

Нагадування про рекомендоване профілактичне обстеження надходитиме у вигляді повідомлення на вказаний вами контактний номер телефону.

Відвідування мамолога у зв’язку з появою симптомів хвороби – невідкладне, не можна чекати планового візиту, якщо вже виникли ознаки захворювання. Зволікання навіть у кілька днів може призвести до небезпечних наслідків.

Як підготуватися до консультації?

Потрібно запам’ятати кілька нескладних рекомендацій:

Правильно заплануйте прийом. Якщо він проводиться з метою профілактики – запишіться на 5-9 день менструального циклу. Вимога не стосується тих пацієнток, які вагітні, в яких настала менопауза або виникли симптоми захворювання (у цих випадках запис проводиться на найближчий зручний час). Візьміть результати минулих обстежень. Якщо раніше консультувалися з мамологом, проходили УЗД молочних залоз, мамографію, МРТ грудей – не забудьте висновки фахівців. Корисними також будуть результати аналізів на гормони (якщо у вас є ендокринні захворювання), гінекологічних обстежень. Усе це тісно пов’язано зі здоров’ям молочних залоз. Якщо ви приймаєте гормональні або інші засоби, запам’ятайте або запишіть їхні назви та схему приймання, щоб показати лікарю. Мамолог може рекомендувати пройти мамографію, тому перед візитом у медичний центр не варто користуватися дезодорантами та іншими гігієнічними засобами в області пахв і грудей. Перед консультацією потрібно провести гігієнічні процедури – прийняти душ. Під час вибору одягу варто обрати той, який буде легко зняти вище пояса для проведення мамологічного огляду, мамографії та УЗД.

Якщо жінка регулярно відвідує мамолога, дотримання цих рекомендацій стає звичкою і не викликає жодних труднощів.

Завдяки цьому вдається завжди тримати під контролем стан молочних залоз, не допускаючи небезпечних ускладнень навіть у разі розвитку серйозних захворювань.