Відтепер, після того, як в Україні оновлена система Helsi, в неї, тобто в свій Особистий кабінет у ній, можна завантажити всю документацію, яка стосується нашого здоров’я.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба Helsi.me.
Відзначається, що новий формат додатка передбачає зберігання в ньому безлічі скрінів аналізів, висновків лікарів з різних лікарень. А також призначень, які записані на випадкових папірцях і які ми постійно кудись діваємо.
Тепер всю інформацію можна відразу ж додавати в систему і спокійно показувати її лікарям, навіть якщо у них немає доступу до Helsi.
Як скористатися цією новою, дуже важливою функцією:
- оновити додаток
- відкрити його
- знайти в Медкарті розділ Медичні документи
- натиснути на Додати документ.
За бажанням можна налаштувати швидкий доступ до ресурсу, вказавши назву і виставивши категорію.
Джерело: Helsi.me