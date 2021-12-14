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Все, що раніше губили або забували: медичні документи тепер можна завантажити в Helsi

14 Грудня 2021, 12:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
смартфон
Джерело: Depositphotos

Відтепер, після того, як в Україні оновлена система Helsi, в неї, тобто в свій Особистий кабінет у ній, можна завантажити всю документацію, яка стосується нашого здоров’я.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба Helsi.me.

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Відзначається, що новий формат додатка передбачає зберігання в ньому безлічі скрінів аналізів, висновків лікарів з різних лікарень. А також призначень, які записані на випадкових папірцях і які ми постійно кудись діваємо.

Тепер всю інформацію можна відразу ж додавати в систему і спокійно показувати її лікарям, навіть якщо у них немає доступу до Helsi.

Як скористатися цією новою, дуже важливою функцією:

  • оновити додаток
  • відкрити його
  • знайти в Медкарті розділ Медичні документи
  • натиснути на Додати документ.

За бажанням можна налаштувати швидкий доступ до ресурсу, вказавши назву і виставивши категорію.

Джерело: Helsi.me

Теги
Документи , Медицина
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