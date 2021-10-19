В Україні можна безкоштовно зробити комп’ютерну томографію (КТ). Це можливо тоді, коли є підозра на коронавірус чи фіксується погіршення стану здоров’я через хворобу.

Для цього треба отримати направлення на обстеження органів грудної клітини, інформує МОЗ.

– Йдеться про ситуації, коли неможливо провести ПЛР-тест на коронавірус, наявна дихальна недостатність чи існують супутні патології, – пише профільне відомство.

Як зробити КТ безкоштовно – інструкція:

Після появи симптомів захворювання людина має звернутися до свого сімейного лікаря. Він проводить обстеження та за потреби видає пацієнту електронне направлення на таке обстеження. У документі вказується код послуги, ПІБ лікаря та назва закладу, які видали його. Направлення можна отримати на телефон. Хворий самостійно чи за допомогою лікаря обирає медичний заклад, який за угодою з НСЗУ надає амбулаторну допомогу. Важливо , що має бути пакет Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах. Знайти заклад можна, зателефонувавши до контакт-центру служби за номером 16-77. Після цього треба зателефонувати до клініки та уточнити, чи є там томограф та фахівець, який зробить КТ. Якщо людина отримує позитивну відповідь, вона записується та проходить обстеження.

Потреба у КТ може виникнути у пацієнта, який лікується у стаціонарі. У такому разі обстеження входить до пакету послуг. Його проводять у закладі, де перебуває людина.