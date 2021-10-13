Міністерство охорони здоров’я України не рекомендує проводити комп’ютерну томографію людям з підозрою на коронавірус для підтвердження чи спростування захворювання.

Хоча метод рентгенівського сканування дає змогу визначити стан будь-якого органу людини, зокрема органів дихання, проте його ефективність викликає сумніви під час діагностики Covid-19.

– Ефективність його використання для хворих на коронавірус є сумнівною. У першу чергу, тому що відсутність змін на КТ не означає відсутність захворювання, – йдеться у повідомленні профільного відомства.

Водночас КТ усе ж можуть проводити в окремих випадках.

Цей вид діагностики є допоміжним.

Коли можна використовувати КТ:

у разі, якщо неможливо зробити ПЛР-тест;

коли у пацієнта фіксується дихальна недостатність чи є супутні патології;

якщо ПЛР-тест негативний, але у людини є виражені ознаки захворювання, чи вона перебуває у важкому стані.

Якщо у людини підтвердили коронавірус, але вона почувається добре, їй не потрібно проводити комп’ютерну томографію.

За інформацією МОЗ, якщо є підозра на інфікування вірусом, пацієнт має направлятися на тестування. Якщо аналіз зробити неможливо, а стан людини погіршується, лише тоді треба робити КТ.

Ухвалюючи рішення про направлення людини на діагностику, кожен лікар має спиратися на такі показники, як температура тіла, сатурація та наявність дихальної недостатності.