Міністерство охорони здоров’я України не рекомендує проводити комп’ютерну томографію людям з підозрою на коронавірус для підтвердження чи спростування захворювання.
Хоча метод рентгенівського сканування дає змогу визначити стан будь-якого органу людини, зокрема органів дихання, проте його ефективність викликає сумніви під час діагностики Covid-19.
– Ефективність його використання для хворих на коронавірус є сумнівною. У першу чергу, тому що відсутність змін на КТ не означає відсутність захворювання, – йдеться у повідомленні профільного відомства.
Водночас КТ усе ж можуть проводити в окремих випадках.
Цей вид діагностики є допоміжним.
Коли можна використовувати КТ:
- у разі, якщо неможливо зробити ПЛР-тест;
- коли у пацієнта фіксується дихальна недостатність чи є супутні патології;
- якщо ПЛР-тест негативний, але у людини є виражені ознаки захворювання, чи вона перебуває у важкому стані.
Якщо у людини підтвердили коронавірус, але вона почувається добре, їй не потрібно проводити комп’ютерну томографію.
За інформацією МОЗ, якщо є підозра на інфікування вірусом, пацієнт має направлятися на тестування. Якщо аналіз зробити неможливо, а стан людини погіршується, лише тоді треба робити КТ.
Ухвалюючи рішення про направлення людини на діагностику, кожен лікар має спиратися на такі показники, як температура тіла, сатурація та наявність дихальної недостатності.