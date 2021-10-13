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Чи потрібно робити КТ під час коронавірусу – рекомендації МОЗ

13 Жовтня 2021, 13:48 Людмила Грубнік
лікарняний
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України не рекомендує проводити комп’ютерну томографію людям з підозрою на коронавірус для підтвердження чи спростування захворювання.

Хоча метод рентгенівського сканування дає змогу визначити стан будь-якого органу людини, зокрема органів дихання, проте його ефективність викликає сумніви під час діагностики Covid-19.

– Ефективність його використання для хворих на коронавірус є сумнівною. У першу чергу, тому що відсутність змін на КТ не означає відсутність захворювання, – йдеться у повідомленні профільного відомства.

Водночас КТ усе ж можуть проводити в окремих випадках.

Цей вид діагностики є допоміжним.

Коли можна використовувати КТ:

  • у разі, якщо неможливо зробити ПЛР-тест;
  • коли у пацієнта фіксується дихальна недостатність чи є супутні патології;
  • якщо ПЛР-тест негативний, але у людини є виражені ознаки захворювання, чи вона перебуває у важкому стані.

Якщо у людини підтвердили коронавірус, але вона почувається добре, їй не потрібно проводити комп’ютерну томографію.

За інформацією МОЗ, якщо є підозра на інфікування вірусом, пацієнт має направлятися на тестування. Якщо аналіз зробити неможливо, а стан людини погіршується, лише тоді треба робити КТ.

Ухвалюючи рішення про направлення людини на діагностику, кожен лікар має спиратися на такі показники, як температура тіла, сатурація та наявність дихальної недостатності.

Джерело
МОЗ
Теги
аналізи , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Поради
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