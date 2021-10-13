Министерство здравоохранения Украины не рекомендует проводить компьютерную томографию людям с подозрением на коронавирус для подтверждения или опровержения заболевания.

Хотя метод рентгеновского сканирования позволяет определить состояние любого органа человека, в том числе органов дыхания, однако его эффективность вызывает сомнения при диагностике Covid-19.

— Эффективность его использования для больных коронавирусом сомнительна. В первую очередь, потому что отсутствие изменений на КТ не означает отсутствие заболевания, — говорится в сообщении профильного ведомства.

В то же время КТ все же могут проводить в отдельных случаях.

Этот вид диагностики является вспомогательным.

Когда можно использовать КТ:

в случае, если невозможно сделать ПЦР-тест;

когда у пациента фиксируется дыхательная недостаточность или сопутствующие патологии;

если ПЦР-тест отрицательный, но у человека есть выраженные признаки заболевания, или он находится в тяжелом состоянии.

Если у человека подтвердили коронавирус, но он чувствует себя хорошо, ему не нужно проводить компьютерную томографию.

По информации Минздрава, если есть подозрение на инфицирование вирусом, пациент должен направляться на тестирование. Если анализ сделать невозможно, а состояние человека ухудшается, только тогда нужно делать КТ.

Принимая решение о направлении человека на диагностику, каждый врач должен опираться на такие показатели, как температура тела, сатурация и наличие дыхательной недостаточности.