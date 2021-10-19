В Украине можно бесплатно сделать компьютерную томографию (КТ). Это возможно тогда, когда есть подозрение на коронавирус или фиксируются ухудшение состояния здоровья из-за болезни.

Для этого нужно получить направление на обследование органов грудной клетки, информирует Минздрав.

— Речь идет о ситуации, когда невозможно провести ПЦР-тест на коронавирус, есть дыхательная недостаточность или существуют сопутствующие патологии, — пишет профильное ведомство.

Как сделать КТ бесплатно — инструкция:

После появления симптомов заболевания человек должен обратиться к своему семейному врачу. Он проводит обследование и при необходимости выдает пациенту электронное направление на такое обследование. В документе указывается код услуги, ФИО врача и название учреждения, которые выдали его. Направление можно получить на телефон. Больной самостоятельно или с помощью врача выбирает медицинское учреждение, которое по договору с НСЗУ предоставляет амбулаторную помощь. Важно, что должен быть пакет Диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях. Найти учреждение можно, позвонив в контакт-центр службы по номеру 16-77. После этого нужно позвонить в клинику и уточнить, есть ли томограф и специалист, который сделает КТ. Если человек получает положительный ответ, он записывается и проходит обследование.

Потребность в КТ может возникнуть у пациента, который лечится в стационаре. В таком случае обследование входит в пакет услуг. Его проводят в учреждении, где находится человек.