Теперь, после того, как в Украине обновлена система Helsi, в нее, то есть в свой Личный кабинет в ней, можно загрузить всю документацию, которая касается нашего здоровья.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Helsi.me.

Отмечается, что новый формат приложения предполагает хранение в нем множества скринов анализов, заключений врачей из разных больниц. А также назначений, которые записаны на случайных бумажках и которые мы постоянно куда-то деваем.

Теперь всю информацию можно сразу же вбрасывать в систему и спокойно показывать ее врачам, даже если у них нет доступа к Helsi.

Как воспользоваться этой новой, очень важной функцией:

обновить приложение

открыть его

найти в Медкарте раздел Медицинские документы

нажать на Добавить документ.

При желании можно настроить быстрый доступ к ресурсу, указав название и выставив категорию.

Источник: Helsi.me