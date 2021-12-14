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Все, что раньше теряли или забывали: медицинские документы теперь можно загрузить в Helsi

14 декабря 2021, 12:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
смартфон
Источник: Depositphotos

Теперь, после того, как в Украине обновлена система Helsi, в нее, то есть в свой Личный кабинет в ней, можно загрузить всю документацию, которая касается нашего здоровья.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Helsi.me.

Отмечается, что новый формат приложения предполагает хранение в нем множества скринов анализов, заключений врачей из разных больниц. А также назначений, которые записаны на случайных бумажках и которые мы постоянно куда-то деваем.

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Теперь всю информацию можно сразу же вбрасывать в систему и спокойно показывать ее врачам, даже если у них нет доступа к Helsi.

Как воспользоваться этой новой, очень важной функцией:

  • обновить приложение
  • открыть его
  • найти в Медкарте раздел Медицинские документы
  • нажать на Добавить документ.

При желании можно настроить быстрый доступ к ресурсу, указав название и выставив категорию.

Источник: Helsi.me

Теги
Документи , Медицина
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