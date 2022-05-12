Фалопластика — операція зі створення пеніса — стала все більш популярною серед транс-чоловіків. Але враховуючи високий рівень ускладнень, це залишається спірною процедурою.

Ніщо в перетворенні Бенджаміна Сімпсона з жінки на чоловіка не було неминучим, звісно, окрім його пеніса. Хоча він, врешті-решт, виріс і став чоловіком, він вільно визнає, що в іншому місці він міг би вирости нещасною жінкою, місцевим диваком, або людиною, яка померла занадто молодою від самогубства.

Бенджамін Сімпсон виріс у селі за озерами Фінгер — місці, де й до сьогодні стільниковий зв’язок поганий, — він не знав, що таке трансгендер.

Будучи молодою дівчиною, він припускав, що стане чоловіком, коли виросте. Та коли він зрозумів, що цього не станеться, він покинув цю ідею і почав збирати інші докази, щоб пояснити, чому щось у його житті не так.

Бен знав, що йому подобаються дівчата, але він зовсім не відчував себе лесбійкою. Він навіть кілька разів намагався займатися сексом з хлопцями. Та його інтерес до їхніх тіл був більше оціночним, ніж еротичним.

Переглядаючи групу Myspace для лесбійок, він виявив, що жадає чіткої визначеності своєї особистості. Незрозумілий собі, він кілька разів намагався покінчити з власним життям.

Та незабаром після цього він відправився шукати себе в Нью-Йоркський університет.

Він вступив до L.G.B.T. групи та зустрів людей, які, здавалося, знали, хто вони такі. Вони називали себе gender-fluid (гендерно-змінні). Бен не відчував, що ці слова стосуються його, але вперше у нього з’явилася можливість розплутатися.

Навесні 2015 року Бен нарешті визначився, що він чоловік, і розпочав бюрократичну роботу зі зміни статі: надіслав смс матері, опублікував статус у Facebook, записався на прийом до лікаря, щоб почати гормональну терапію тестостероном.

Незабаром після цього Бен кинув коледж і разом зі своїм двоюрідним братом переїхав до Північної Кароліни. Там він почав своє життя як чоловік, працюючи в готелі, одягався у форму та усміхався, коли південні типи називали його “синком”.

У 2017 році він переніс “топ операцію” або подвійну мастектомію (видалення грудей). Наскільки він знав, його перехід з однієї статі до іншої завершився.

Та було одне але – нижня частина його тіла. Одного разу він потрапив до чоловічого туалету, де не було кабінок, і почувався ніяково, бо в нього був відсутній пеніс.

Йому було всього 26 років — він ще зовсім молодий. Міркуючи про майбутнє, він зрозумів, що наявність пеніса допомогла б йому почуватися в безпеці в туалеті.

– Я відчував, що будь-яке ускладнення, яке виникне, включно зі смертю, було краще, ніж альтернатива, — каже він.

Тієї ночі, п’яний вдома, він шукав “операція на FTM” і всю ніч читав про фалопластику. Наступного тижня він подав запит на консультацію з лікарем Рейчел Блубонд-Лангнер у Н.Ю.У. Лангоне.

Фалопластика, або операція з формування пеніса, є однією з найскладніших процедур медицини.

Основними реципієнтами фалопластики є трансгендерні чоловіки та небінарні люди, інтерсексуальні люди та цисгендерні чоловіки з травмами статевого члена. Ці групи можуть мати різну початкову анатомію, але загалом хірургічні методики однакові.

Крім початкової конструкції стовбура, фалопластика може також включати розширення уретри, створення мошонки, визначення головки, додавання протезів яєчка або введення еректильного імплантату.

Залежно від комбінації процедур, для завершення пеніса може знадобитися кілька років, що включає багато хірургічних етапів і ревізій, а також довгострокове зобов’язання щодо організації життя навколо доступу до лікарів, страхового покриття, відгулу на роботі та післяопераційного догляду.

Для транс-пацієнтів ризик ускладнень високий — за словами хірургів, близько 70%. Проте і рівень задоволеності пацієнтів високий.

Фалопластика для транс-чоловіків і небінарних людей, що підтверджує гендер, існувала в тій чи тій формі принаймні з 1940-х років, але донедавна вона була рідкістю в Сполучених Штатах, де страхове покриття було ненадійним і мало хірургів обслуговували потреби транс-пацієнтів.

Деякі транс-чоловіки подорожували до Бельгії, Сербії чи Таїланду, де догляд був дешевшим і легшим. Ті, хто зробив операцію в Сполучених Штатах, часто платили десятки тисяч доларів, змушені вибирати між пенісом і будинком. Оскільки гормони та найвища хірургія стали стандартними формами медичної допомоги, пеніс залишався малоймовірною перспективою навіть для тих, хто цього дуже хотів.

Сьогодні як доступ, так і ставлення до фалопластики змінюються завдяки зусиллям, спрямованим на навчання людей. Та найбільшим досягненням спільноти є закон, що забороняє програмам охорони здоров’я, які отримують федеральне фінансування, дискримінувати трансгендерів у отриманні медичної допомоги.

Раніше закон захищав стать, але не статус трансгендера. І одразу ж після його ухвалення почалася юридична суперечка, що тягнулася 10 років, про те, чи одне означає інше.

Це питання перетиналося з деякими з найбільш суперечливими аспектами американських громадянських прав, включаючи свободу релігійних організацій, які отримують федеральне фінансування.

Рішення округу Клейтон, прийняте в 2020 році, прибрало цю двозначність, принаймні на цей момент: тепер статус трансгендера підпадає під визначення статі, що робить його захищеним цивільним правом, яке, своєю чергою, передбачає покриття відповідно до Закону про доступне медичне обслуговування.

Сьогодні, за даними L.G.B.T. організації Movement Advancement Project, програми Medicaid у 24 штатах чітко охоплюють допомогу, пов’язану з перехідним періодом. Багато компаній та навчальних закладів — McDonald’s, Starbucks, Amazon та інші — почали пропонувати плани страхування, які роблять фалопластику доступною для більшої кількості трансамериканців. Без страхування фалопластика обійдеться пацієнту в $200 тис. від початку до кінця.

Джерело: New York Times