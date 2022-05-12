Фаллопластика – операция по созданию пениса – стала все более популярной среди транс-мужчин. Но учитывая высокий уровень осложнений, это остается спорной процедурой.

Ничто в превращении Бенджамина Симпсона из женщины в мужчину не было неизбежным, конечно, кроме его пениса. Хотя он, в конце концов, вырос и стал мужчиной, он свободно признает, что в другом месте он мог бы вырасти несчастной женщиной, местным чудаком, или человеком, умершим слишком молодым от самоубийства.

Бенджамин Симпсон вырос в деревне за озерами Фингер — месте, где и до сегодняшнего дня сотовая связь плохая, — он не знал, что такое трансгендер.

Будучи молодой девушкой, он предполагал, что станет мужчиной, когда вырастет. Но когда он понял, что этого не произойдет, он оставил эту идею и стал собирать другие доказательства, чтобы объяснить, почему что-то в его жизни не так.

Бен знал, что ему нравятся девушки, но он совсем не чувствовал себя лесбиянкой. Он даже несколько раз пытался заниматься сексом с парнями. Но его интерес к их телам был более оценочным, чем эротическим.

Просматривая группу Myspace для лесбиянок, он обнаружил, что требует четкой определенности своей личности. Непонятный себе, он несколько раз пытался покончить с собственной жизнью.

Вскоре после этого он отправился искать себя в Нью-Йоркский университет.

Он вошел в L.G.B.T. группу и встретил людей, которые, казалось, знали, кто они такие. Они называли себя gender-fluid (гендерно-изменчивыми). Бен не чувствовал, что эти слова касаются его, но впервые у него появилась возможность распутаться.

Весной 2015 года Бен наконец-то определился, что он мужчина, и начал бюрократическую работу по изменению пола: прислал смс матери, опубликовал статус в Facebook, записался на прием к врачу, чтобы начать гормональную терапию тестостероном.

Вскоре после этого Бен бросил колледж и вместе со своим двоюродным братом переехал в Северную Каролину. Там он начал свою жизнь как мужчина, работая в отеле, одевался в форму и улыбался, когда южные типы называли его “сынком”.

В 2017 году он перенес “топ операцию” или двойную мастэктомию (удаление груди). Насколько он знал, его переход из одного пола в другой завершился.

Но было одно но – нижняя часть его тела. Однажды он попал в мужской туалет, где не было кабинок, и почувствовал себя неловко, потому что у него отсутствовал пенис.

Ему было всего 26 лет – он еще совсем молод. Думая о будущем, он понял, что наличие пениса помогло бы ему чувствовать себя в безопасности в туалете.

— Я чувствовал, что любое осложнение, которое возникнет, включая смерть, было бы лучше, чем альтернатива, — говорит он.

В ту ночь, пьяный дома, он искал “операция на FTM” и всю ночь читал о фаллопластике. На следующей неделе он подал запрос на консультацию с доктором Рэйчелом Блубондом Лангнером в Н.Ю.У. Лангоне.

Фаллопластика или операция по формированию пениса является одной из самых сложных процедур медицины.

Основными реципиентами фаллопластики являются трансгендерные мужчины и небинарные люди, интерсексуальные люди и цисгендерные мужчины с травмами полового члена. Эти группы могут иметь разную начальную анатомию, но в целом хирургические методики одинаковы.

Кроме начальной конструкции ствола, фаллопластика может также включать расширение уретры, создание мошонки, определение головки, добавление протезов яичка или введение эректильного имплантата.

В зависимости от комбинации процедур, для завершения пениса может потребоваться несколько лет, включая много хирургических этапов и ревизий, а также долгосрочные обязательства по организации жизни вокруг доступа к врачам, страховому покрытию, отгулу на работе и послеоперационному уходу.

Для транс-пациентов риск осложнений высок – по словам хирургов, около 70%. Однако высок и уровень удовлетворенности пациентов.

Фаллопластика для транс-мужчин и небинарных людей, подтверждающая гендер, существовала в той или иной форме по крайней мере с 1940-х годов, но еще недавно она была редкостью в Соединенных Штатах, где страховое покрытие было ненадежным и мало хирургов обслуживали потребности транс-пациентов.

Некоторые транс-мужчины путешествовали в Бельгию, Сербию или Таиланд, где уход был дешевле и легче. Делавшие операцию в Соединенных Штатах часто платили десятки тысяч долларов, вынужденные выбирать между пенисом и домом. Поскольку гормоны и высокая хирургия стали стандартными формами медицинской помощи, пенис оставался маловероятной перспективой даже для тех, кто этого очень хотел.

Сегодня как доступ, так и отношение к фаллопластике меняются благодаря усилиям, направленным на обучение людей. Но самым большим достижением сообщества является закон, запрещающий программам здравоохранения, получающим федеральное финансирование, дискриминировать трансгендеров в получении медицинской помощи.

Раньше закон защищал пол, но не статус трансгендера. И сразу же после принятия закона, начался юридический спор, длившийся 10 лет, о том, означает ли одно другое.

Этот вопрос пересекался с некоторыми наиболее спорными аспектами американских гражданских прав, включая свободу религиозных организаций, получающих федеральное финансирование.

Решение округа Клейтон, принятое в 2020 году, убрало эту двузначность, по крайней мере, на данный момент: теперь статус трансгендера подпадает под определение пола, что делает его защищенным гражданским правом, которое, в свою очередь, предусматривает покрытие соответствующим Законом о доступном медицинском обслуживании.

Сегодня, по данным L.G.B.T. организации Movement Advancement Project, программы Medicaid в 24 штатах четко охватывают помощь, связанную с переходным периодом. Многие компании и учебные заведения – McDonald’s, Starbucks, Amazon и другие – начали предлагать планы страхования, которые делают фаллопластику доступной для большего количества трансамериканцев. Без страховки фаллопластика обойдется пациенту в $200 тыс. от начала до конца.

Источник: New York Times