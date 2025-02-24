Борода зараз у тренді. Вона підкреслює переваги зовнішності, а також створює мужній і брутальний стиль. Щоб мати бездоганний вигляд, недостатньо просто відростити густу бороду. Вона вимагає уваги й регулярного догляду. В ідеалі – зі спеціальними засобами.

Що потрібно для догляду за бородою – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Мити

Зараз дивляться

Борода, яку ви носите три й більше місяці, потребує регулярного миття. Це додасть їй шовковистої структури й усуне неприємні запахи. Ідеальний варіант – спеціальний шампунь або мило для бороди. Вони не сушать шкіру, на відміну від звичайного мила або шампуню для волосся, і не залишають мильного нальоту.

Читайте: Хто такі ламберсексуали і як правильно доглядати за бородою

Спіньте спеціальний засіб у долонях і нанесіть на вологу бороду, а потім змийте теплою водою. Процедура займає лише кілька хвилин. Її потрібно повторювати кожні два-три дні або в міру забруднення, наприклад після їжі або активного відпочинку.

Кондиціонувати

Борода потребує зволоження. З цим завданням чудово справляються спеціальні кондиціонери. Їх потрібно застосовувати під час миття в комплексі із шампунем. Після кондиціонера борода надовго залишиться свіжою й буде легше розчісуватися.

Якщо борода не дуже жорстка, кондиціонер можна використовувати не так часто, як шампунь – достатньо наносити його один раз на тиждень.

Сушити феном

Після миття й кондиціонування бороду потрібно укласти і висушити феном. Вона буде виглядати пишніше і тримати форму. Сушити бороду потрібно з-під шиї наверх, що допоможе надути її.

Якщо у вас суха шкіра, з феном потрібно бути обережним, щоби не пересушити її ще більше. Обирайте мінімальну потужність і температуру, щоби не зашкодити шкірі.

Наносити олію

Миття вимиває натуральні жири, які виділяє шкіра, тому обов’язково застосовуйте спеціальну олію. Її потрібно наносити після миття або після душу, коли пори розкриті.

Невелику кількість олії потрібно набрати в руки і рівномірно розподілити на всю довжину волосся масажними рухами. Залишки засобу можна розподілити на шию, щоки і груди.

Олія для бороди має бути виготовлена на основі натуральних складників. Такі засоби безпечні для здоров’я й ефективні. Вони наситять волосся поживними речовинами й допоможуть запобігти лущенню. Якщо в складі є віск – це додаткова перевага. Засоби з додаванням воску спрощують розчісування й допомагають акуратно укласти бороду.

Розчісувати

Догляд за бородою передбачає щоденне розчісування. Ідеально для цього підійде гребінець із натурального дерева або рослинної целюлози. Це надасть доглянутого вигляду й задасть правильний напрямок росту волосся.

Стригти

У міру відростання волосся потрібно відвідувати барбершоп, а в проміжках між візитами можна самостійно підстригати бороду, зрізаючи окремі волоски, які відросли. Це прискорить ріст волосся й дасть змогу не так часто звертатися до берберів за професійним доглядом.

Крім бороди, стильний і брутальний образ можна створити за допомогою татуювань. Багато чоловіків прикрашають ними своє тіло. Що потрібно знати перед тим, як зробити тату – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.