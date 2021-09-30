Українські пацієнти можуть отримати медичну допомогу у приватних медичних закладах безкоштовно, якщо такі установи мають контракт з Національною службою здоров’я України.

Водночас наразі 271 приватний медзаклад та понад 500 лікарів-ФОПів уклали такі угоди.

– Це майже 25% надавачів медичних послуг, які працюють з НСЗУ. Усі вони надають медпослуги безоплатно і у повному обсязі у межах пакетів, за якими вони уклали контракти, – звітує прес-служба НСЗУ.

Для того, що звернутися до приватного закладу та отримати там допомогу безкоштовно, треба заздалегідь взяти електронне направлення у свого сімейного лікаря.

Первинну медичну допомогу надають 228 приватних установ та 528 лікарів-ФОПів, спеціалізовану – 87 закладів та 13 фахівців.

В Україні громадяни медичну допомогу можуть отримати у державних та приватних закладах. У перших вона має бути безкоштовною, у других за консультаціїї лікарів, аналізи та маніпуляції треба платити.

Джерело: НСЗУ