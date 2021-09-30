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Как получить бесплатную медпомощь в частных больницах – куда обращаться

30 сентября 2021, 12:22 Людмила Грубнік
Как получить бесплатную медпомощь в частных больницах – куда обращаться
Источник: Depositphotos

Украинские пациенты могут получить медицинскую помощь в частных медицинских учреждениях бесплатно, если такие заведения имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины.

В то же время сейчас 271 частное медучреждение и более 500 врачей-ФЛП заключили такие договоры.

— Это почти 25% поставщиков медицинских услуг, работающих с НСЗУ. Все они оказывают медуслуги бесплатно и в полном объеме в пределах пакетов, по которым они заключили контракты, — отчитывается пресс-служба НСЗУ.

Для того, что обратиться в частное заведение и получить там помощь бесплатно, нужно предварительно взять электронное направление у своего семейного врача.

Первичную медицинскую помощь оказывают 228 частных учреждений и 528 врачей-ФЛП, специализированную — 87 заведений и 13 специалистов.

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В Украине граждане медицинскую помощь могут получить в государственных и частных учреждениях. В первых она должна быть бесплатной, во вторых за консультации врачей, анализы и манипуляции нужно платить.

Источник: НСЗУ

Теги
Лікарні , Медицина , медична допомога , МОЗ України
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