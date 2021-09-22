В Украине онкологические больницы остались без денег. Это связано с тем, что Национальная служба здоровья Украины урезала финансирование из-за уменьшения больных.

По словам врачей, на самом деле больных раком стало больше. Однако из-за карантина в больницах они физически остаются реже. Поэтому онкоцентры протестуют и вовсе не подписывают договоры о финансировании, поэтому денег нет.

Например, в Винницком онкоцентре пациентке сделали операцию совершенно бесплатно. По прогнозам врачей, количество таких вмешательств станет меньше. В НСЗУ пересмотрели договоры с онкоцентрами, и уменьшили финансирование. За самую сложную операцию будут давать лишь 7 300 грн.

— За эти крайне ограниченные средства, я должен обеспечить расходные материалы, которые используются во время эндоскопических операций, а расходные материалы очень дорогие, — отметил директор Подольского регионального центра онкологии Владимир Шамрай.

Заместитель председателя НСЗУ Татьяна Бойко утверждает, что они посмотрели динамику, сколько пациентов на самом деле обращаются за помощью, и кто ее получил.

— НСЗУ должен делать эти перерасчеты в соответствии с фактически предоставленными услугами. Поэтому этот весь процесс сейчас происходит и будет происходить ежеквартально, — говорит она.

По словам врачей, в Украине ежегодно растет количество онкопациентов. Физически в медучреждениях их стало меньше из-за карантина.

— Если они (НСЗУ, — Ред.) считали, что мы первое полугодие могли оказывать эту помощь за 5,3 млн, а сейчас будем за 1,7 млн, то вряд ли вырастет качество обслуживания пациентов, — утверждает в.а. директора КНП Николаевский областной центр онкологии Максим Безносенко.

Некоторые онкоцентры категорически не соглашаются с расчетами службы здоровья и не подписывают договоры. Поэтому с июля они не получают деньги.

Проблему с финансированием четко заметно в горной местности. Например, Верховинская больница — единственная на целый район. В начале года ежемесячно нуждалась в двух с половиной миллионах гривен, а получала миллион семьсот тысяч.

С каждым месяцем долги нарастали, ведь в тарифах, утвержденных Нацслужбой, не учтены горный коэффициент и повышение зарплаты. Поэтому сейчас в больнице два миллиона гривен долга – это месячный фонд зарплаты.

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С НСЗУ больница месяц назад дополнительно подписала контракт на первичную медицинскую помощь и приоритетную родовую. И хотят подписать еще три пакета: паллиативная помощь, реабилитационный и инсультный. Но для этого не хватает оборудования, которое нужно приобрести.

Похожие проблемы на Львовщине, Закарпатье и Буковине. Но Татьяна Бойко утверждает, что может быть три источника поступлений: НСЗУ, местные программы и платные услуги.

В целом на медицину выделяют ежегодно больше денег. Но львиную долю направляют на областные центры. До специализированных больниц или горных районов они почти не доходят, поэтому сотни тысяч людей рискуют остаться без какой-либо медицинской помощи.