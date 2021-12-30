Під час ожеледиці взимку виникають ризики впасти та травмуватися. Тому необхідно бути обережними, щоб не потрапити до лікарні. Однак адміністрація теж повинна враховувати те, що людина може отримати травми через нерозчищену дорогу.

Юристка Ірина Браславець розповіла Фактам ICTV, хто та де повинен чистити дороги у населених пунктах, та як отримати компенсацію у разі травми під час ожеледиці.

За її словами, забезпечувати порядок у сфері благоустрою населених пунктів повинні органи місцевого самоврядування. Вони мають слідкувати за такими місцями:

території загального користування;

парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні тощо), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам’ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища;

прибудинкові території;

території будівель та споруд інженерного захисту територій.

Спеціалістка розповіла, що обсяг зимових робіт з прибирання об’єктів благоустрою, як правило, планують окремо для прибирання вручну та механізованим способом, з огляду на прийняті режими їхнього виконання.

Взимку комунальники зобов’язані здійснювати: прибирання території майданів, площ, бульварів, проспектів та прибирання прибудинкової території. Воно передбачає своєчасне очищення від снігу та льоду тротуарів, доріжок, посипання їх інертними матеріалами та піщано-сольовою сумішшю.

Що робити у разі падіння

– Якщо ви впали на території обслуговування вашого ЖЕКу, потрібно відразу викликати поліцію. Вони складуть протокол про тілесні ушкодження. Тоді звернутися у лікарню для фіксації травм, – радить Браславець.

Потім у позасудовому порядку питання вирішується шляхом звернення до організації, яка займається обслуговуванням будинку чи території, або до органів місцевого самоврядування – в тому разі, якщо комунальники не зробили свою роботу.

Найголовніше у випадках відшкодування – це довести вину фізичної або юридичної особи, внаслідок дій або бездіяльності яких людина отримала травму.

Необхідно сформулювати претензію і направити її рекомендованим листом із повідомленням на адресу контори, що відповідає за експлуатацію ділянки, на якій впала людина. Також необхідно вказати дату, до якої постраждалий розраховує отримати компенсацію, та прикріпити копії документів, що підтверджують такі обставини.

– У позасудовому порядку ці спори на практиці рідко коли вирішуються. А в суд люди не звертаються і не проходять цю всю процедуру з однієї простої причини – судова перспектива довготривала та фінансово затратна у разі залучення адвокатів, – наголосила експертка.

Особливості звернення до суду

Для звернення до суду з відповідним позовом необхідно зібрати докази:

фото та відрізки знімання з відеокамер інциденту, травми;

висновок медичного огляду;

рецепт лікаря, чеки, квитанції з аптек;

у травмпункті (швидкої) вам потрібно отримати довідку, де зазначені час і місце звернення та вид отриманої травми;

лікарняний лист із зазначенням діагнозу та періоду втрати працездатності;

письмові покази свідків.

Водночас для відшкодування моральної шкоди необхідно отримати висновки лікарів, показання свідків щодо тяжкості моральних страждань, рецепти лікарів на придбання спеціальних лікарських засобів для боротьби з депресією.

Як написати заяву та куди її подавати

Написати позовну заяву допоможе кваліфікований юрист або ж центр надання безоплатної правової допомоги. Якщо людина отримала травму на вулицях міста (незалежно від того, чи впала людина у своєму районі, чи ні), вона може звернутися до суду за місцем перебування відповідача – міської ради.

Таким чином, людина подає позов до суду за місцем перебування міської ради, яка повинна буде компенсувати шкоду, заподіяну здоров’ю, з місцевого бюджету, а вже потім в порядку регресу (зворотної вимоги) може відшкодувати свої витрати коштом винної організації та її посадових осіб.

Яку компенсацію можна отримати

За словами юристки, насамперед можна отримати відшкодування витрат на лікування. Додатково закон надає можливості відшкодування моральної шкоди та реального збитку (компенсації вартості чищення або ремонту зіпсованого одягу, взуття тощо).

Причому компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від відшкодування майнової шкоди.

Відповідальність, яку несуть комунальники згідно із законодавством – накладення штрафу на громадян від 340 до 1 360 грн, і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від 850 до 1 700 грн.

Коли можна отримати компенсацію

Спеціалістка пояснила, що строки встановлюються КАСУ (кодексом адміністративного судочинства). Але досить часто вони значно затягуються, оскільки потрібно враховувати завантаженість суддів, час для дослідження доказів, перенесення судових засідань з різних причин (відпустки, лікарняний, неявка сторін тощо).