Патчі – це насамперед засіб експрес-догляду. Якщо у вас зранку є припухлість, набряк або синці під очима, патчі допоможуть швидко привести зону навколо очей у тонус. Як правильно користуватися патчами, Факти ICTV дізнавалися у косметологині Ірини Лисенко.

Якими можуть бути патчі

За словами косметологині, патчі бувають двох видів – гідрогелеві та тканинні.

– Гідрогелеві – слизькі та мігрують по обличчю. Тканинні краще триматимуться, – пояснює Ірина Лисенко.

Патчі можуть мати різний ефект. Серед них є:

Зараз дивляться

протинабрякові,

зволожувальні,

з ботокс-ефектом,

освітлювальні.

Як правильно клеїти патчі

Намагайтеся використовувати патчі в першій половині дня. Якщо наклеїте їх увечері або на ніч, отримаєте ризик набряків під очима.

Не бійтеся використовувати патчі щодня. Деякі варіанти мають накопичувальний ефект, їх краще застосовувати курсом хоча б через день.

Використовуйте патчі не тільки під очима. Якщо ви помітили заломи або зморшки, сміливо накладайте патчі на проблемні зони – розгладжувальний ефект не змусить себе довго чекати.

Якщо необхідна виражена протинабрякова дія, тоді патчі потрібно зберігати в холодильнику і накладати холодними на попередньо очищену шкіру, після демакіяжу. Бажано при цьому полежати і розслабитися протягом 15-20 хвилин – так розгладжувальний ефект буде більшим.

Як пояснила експертка, накладати патчі потрібно під нижню повіку, не доходячи 5 мм до війкового краю, захоплюючи при цьому й “гусячі лапки”.

Потрібно стежити, щоб патчі не висохли, інакше під час зняття це травмуватиме шкіру, попередила Ірина Лисенко. Також, за її словами, гранично важливо дотримуватися зазначеного часу. Після зняття патча потрібно протерти цю зону тоніком. Враховуйте, що залишки сироватки-просочення можуть скочуватися під час нанесення макіяжу.

– Наносимо доглядовий засіб для зони під очима — і краса! – підсумувала косметологиня.