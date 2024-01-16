Патчи – это прежде всего средство экспресс-ухода. Если у вас с утра есть припухлость, отек или синяки под глазами, патчи помогут быстро привести зону вокруг глаз в тонус. Как правильно пользоваться патчами, Факты ICTV узнавали у косметолога Ирины Лысенко.

Какими могут быть патчи

По словам косметолога, патчи бывают двух видов – гидрогелевые и тканевые.

– Гидрогелевые – скользкие и мигрируют по лицу. Тканевые лучше будут держаться, – объясняет Ирина Лысенко.

Патчи могут оказывать разный эффект. Среди них есть:

Сейчас смотрят

противоотечные,

увлажняющие,

с ботокс-эффектом,

осветляющие.

Как правильно клеить патчи

Старайтесь использовать патчи в первой половине дня. Если наклеите их вечером или на ночь, получите риск отеков под глазами.

Не бойтесь использовать патчи ежедневно. Некоторые варианты оказывают накопительный эффект, их лучше применять курсом хотя бы через день.

Используйте патчи не только под глазами. Если вы заметили заломы или морщины, смело накладывайте патчи на проблемные зоны – разглаживающий эффект не заставит себя долго ждать.

Если необходимо выраженное противоотечное действие, тогда патчи нужно хранить в холодильнике и накладывать холодными на предварительно очищенную кожу, после демакияжа. Желательно при этом полежать и расслабиться в течение 15-20 минут – так разглаживающий эффект будет больше.

Как объяснила эксперт, накладывать патчи нужно под нижнее веко, не доходя 5 мм до ресничного края, захватывая при этом и “гусиные лапки”.

Нужно следить, чтобы патчи не высохли, иначе при снятии это будет травмировать кожу, предупредила Ирина Лысенко. Также, по ее словам, предельно важно придерживаться указанного времени. После снятия патча нужно протереть эту область тоником. Учитывайте, что остатки сыворотки-пропитки могут скатываться во время нанесения макияжа.

– Наносим уходовое средство для зоны под глазами — и красота! – подытожила косметолог.