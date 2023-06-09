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Як швидко заснути за 1 хвилину: пояснює експерт

9 Червня 2023, 16:26
Анна Голішевська редакторка стрічки
Сон
Джерело: Unsplash

Як заснути в умовах війни та повітряної тривоги – питання, яке турбує більшість українців. Якщо ти не хочеш пити заспокійливі та снодійне, тоді необхідно використовувати надійні техніки від фахівців. Як швидко заснути за 1 хвилину – читайте в матеріалі.

Як швидко заснути за 1 хвилину: прості техніки

Психолог Юлія Коробенко виділяє такі методики для швидкого сну:

  1. Зосередьте свою увагу на диханні. Ваш видих повинен бути довшим, аніж вдих, у два-три рази. Наприклад, на рахунок три вдихайте, на шість повільно, спокійно видихайте.
  2. Можна дихати за схемою 4-7-8. На чотири робіть вдих, на сім затримуйте дихання, і на 8 –  спокійний видих ротом.
  3. Думки. З ними –  найскладніше. Зупинити потік думок можна двома способами: розслабити язик, а другий – перемістити увагу на потилицю.
  4. Тіло. Зазвичай, у нас воно напружене після важкого дня. Тому коли ви лягаєте, то розслабляйте язик, розслабляйте точку між бровами. Розслабляйте плечі й опускайте їх.

Як швидко заснути: військовий метод

Говорять, що такий метод підходить людям, які хочуть заснути навіть у сидячому положені:

  • розслабте всі м’язи обличчя;
  • опустіть свої руки вздовж тіла, аби зменшити напругу;
  • видихніть і розслабте грудну клітку;
  • після цього поступово розслабляйте ноги та стегна;
  • уявіть спокійну ситуацію й очистіть розум на 10 секунд.

Метод із релаксацією м’язів

Для цього способу потрібно спочатку добре напружувати, а потім розслабляти м’язи. Він добре знімає напругу:

  • на декілька секунд підніміть брови, а потім опустіть їх;
  • широко усміхайтеся протягом 10 секунд;
  • поверніть обличчю спокійний вираз;
  • міцно заплющте очі, а потім розслабте їх;
  • закиньте голову назад, ніби дивитеся на стелю, і затримайтеся на 5 секунд;
  • опустіть голову назад, напружуйте та розслабляйте м’язи тіла по черзі, рухаючись до ступнів (після цього вас хилитиме на сон).
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Теги
безсоння Поради Психологія
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