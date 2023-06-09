Як заснути в умовах війни та повітряної тривоги – питання, яке турбує більшість українців. Якщо ти не хочеш пити заспокійливі та снодійне, тоді необхідно використовувати надійні техніки від фахівців. Як швидко заснути за 1 хвилину – читайте в матеріалі.

Як швидко заснути за 1 хвилину: прості техніки

Психолог Юлія Коробенко виділяє такі методики для швидкого сну:

Зосередьте свою увагу на диханні. Ваш видих повинен бути довшим, аніж вдих, у два-три рази. Наприклад, на рахунок три вдихайте, на шість повільно, спокійно видихайте. Можна дихати за схемою 4-7-8. На чотири робіть вдих, на сім затримуйте дихання, і на 8 – спокійний видих ротом. Думки. З ними – найскладніше. Зупинити потік думок можна двома способами: розслабити язик, а другий – перемістити увагу на потилицю. Тіло. Зазвичай, у нас воно напружене після важкого дня. Тому коли ви лягаєте, то розслабляйте язик, розслабляйте точку між бровами. Розслабляйте плечі й опускайте їх.

Як швидко заснути: військовий метод

Говорять, що такий метод підходить людям, які хочуть заснути навіть у сидячому положені:

розслабте всі м’язи обличчя;

опустіть свої руки вздовж тіла, аби зменшити напругу;

видихніть і розслабте грудну клітку;

після цього поступово розслабляйте ноги та стегна;

уявіть спокійну ситуацію й очистіть розум на 10 секунд.

Метод із релаксацією м’язів

Для цього способу потрібно спочатку добре напружувати, а потім розслабляти м’язи. Він добре знімає напругу: