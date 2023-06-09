Як заснути в умовах війни та повітряної тривоги – питання, яке турбує більшість українців. Якщо ти не хочеш пити заспокійливі та снодійне, тоді необхідно використовувати надійні техніки від фахівців. Як швидко заснути за 1 хвилину – читайте в матеріалі.
Як швидко заснути за 1 хвилину: прості техніки
Психолог Юлія Коробенко виділяє такі методики для швидкого сну:
- Зосередьте свою увагу на диханні. Ваш видих повинен бути довшим, аніж вдих, у два-три рази. Наприклад, на рахунок три вдихайте, на шість повільно, спокійно видихайте.
- Можна дихати за схемою 4-7-8. На чотири робіть вдих, на сім затримуйте дихання, і на 8 – спокійний видих ротом.
- Думки. З ними – найскладніше. Зупинити потік думок можна двома способами: розслабити язик, а другий – перемістити увагу на потилицю.
- Тіло. Зазвичай, у нас воно напружене після важкого дня. Тому коли ви лягаєте, то розслабляйте язик, розслабляйте точку між бровами. Розслабляйте плечі й опускайте їх.
Як швидко заснути: військовий метод
Говорять, що такий метод підходить людям, які хочуть заснути навіть у сидячому положені:
- розслабте всі м’язи обличчя;
- опустіть свої руки вздовж тіла, аби зменшити напругу;
- видихніть і розслабте грудну клітку;
- після цього поступово розслабляйте ноги та стегна;
- уявіть спокійну ситуацію й очистіть розум на 10 секунд.
Метод із релаксацією м’язів
Для цього способу потрібно спочатку добре напружувати, а потім розслабляти м’язи. Він добре знімає напругу:
- на декілька секунд підніміть брови, а потім опустіть їх;
- широко усміхайтеся протягом 10 секунд;
- поверніть обличчю спокійний вираз;
- міцно заплющте очі, а потім розслабте їх;
- закиньте голову назад, ніби дивитеся на стелю, і затримайтеся на 5 секунд;
- опустіть голову назад, напружуйте та розслабляйте м’язи тіла по черзі, рухаючись до ступнів (після цього вас хилитиме на сон).