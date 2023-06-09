Как уснуть в условиях войны и воздушной тревоги – вопрос, который волнует большинство украинцев. Если ты не хочешь пить успокаивающее и снотворное, тогда необходимо использовать надежные техники от специалистов. Как быстро уснуть за 1 минуту – читайте в материале.
Как быстро уснуть за 1 минуту: простые техники
Психолог Юлия Коробенко выделяет следующие методики для быстрого сна:
- Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Ваш выдох должен быть длиннее, чем вдох, в два-три раза. К примеру, на счет три вдыхайте, на шесть медленно, спокойно выдыхайте.
- Можно дышать по схеме 4-7-8. На четыре делайте вдох, на семь задерживайте дыхание, и на 8 – спокойный выдох ртом.
- Мысли. С ними – самое сложное. Остановить поток мыслей можно двумя способами: расслабить язык, а второй – переместить внимание на затылок.
- Тело. Обычно у нас оно напряжено после тяжелого дня. Поэтому когда вы ложитесь, расслабляйте язык, расслабляйте точку между бровями. Расслабляйте плечи и опускайте их.
Как быстро заснуть: военный метод
Говорят, что такой метод подходит людям, желающим уснуть, даже в сидячем положении:
- расслабьте все мышцы лица;
- опустите свои руки вдоль тела, чтобы уменьшить напряжение;
- выдохните и расслабьте грудную клетку;
- после этого постепенно расслабляйте ноги и бедра;
- представьте спокойную ситуацию и очистите рассудок на 10 секунд.
Метод с релаксацией мышц
Для этого способа сначала нужно хорошо напрягать, а затем расслаблять мышцы. Он хорошо снимает напряжение:
- на несколько секунд приподнимите брови, а затем опустите их;
- широко улыбайтесь в течение 10 секунд;
- поверните лицу спокойное выражение;
- крепко закройте глаза, а затем расслабьте их;
- закиньте голову назад, словно смотрите на потолок, и задержитесь на 5 секунд;
- опустите голову назад, напрягайте и расслабляйте мышцы тела поочередно, двигаясь к ступням (после этого вас будет клонить на сон).