Как уснуть в условиях войны и воздушной тревоги – вопрос, который волнует большинство украинцев. Если ты не хочешь пить успокаивающее и снотворное, тогда необходимо использовать надежные техники от специалистов. Как быстро уснуть за 1 минуту – читайте в материале.

Как быстро уснуть за 1 минуту: простые техники

Психолог Юлия Коробенко выделяет следующие методики для быстрого сна:

Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Ваш выдох должен быть длиннее, чем вдох, в два-три раза. К примеру, на счет три вдыхайте, на шесть медленно, спокойно выдыхайте. Можно дышать по схеме 4-7-8. На четыре делайте вдох, на семь задерживайте дыхание, и на 8 – спокойный выдох ртом. Мысли. С ними – самое сложное. Остановить поток мыслей можно двумя способами: расслабить язык, а второй – переместить внимание на затылок. Тело. Обычно у нас оно напряжено после тяжелого дня. Поэтому когда вы ложитесь, расслабляйте язык, расслабляйте точку между бровями. Расслабляйте плечи и опускайте их.

Как быстро заснуть: военный метод

Говорят, что такой метод подходит людям, желающим уснуть, даже в сидячем положении:

расслабьте все мышцы лица;

опустите свои руки вдоль тела, чтобы уменьшить напряжение;

выдохните и расслабьте грудную клетку;

после этого постепенно расслабляйте ноги и бедра;

представьте спокойную ситуацию и очистите рассудок на 10 секунд.

Метод с релаксацией мышц

Для этого способа сначала нужно хорошо напрягать, а затем расслаблять мышцы. Он хорошо снимает напряжение: