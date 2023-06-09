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Как быстро уснуть за 1 минуту: объясняет эксперт

9 июня 2023, 16:26
Анна Голишевская редактор ленты
Сон
Источник: Unsplash

Как уснуть в условиях войны и воздушной тревоги – вопрос, который волнует большинство украинцев. Если ты не хочешь пить успокаивающее и снотворное, тогда необходимо использовать надежные техники от специалистов. Как быстро уснуть за 1 минуту – читайте в материале.

Как быстро уснуть за 1 минуту: простые техники

Психолог Юлия Коробенко выделяет следующие методики для быстрого сна:

  1. Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Ваш выдох должен быть длиннее, чем вдох, в два-три раза. К примеру, на счет три вдыхайте, на шесть медленно, спокойно выдыхайте.
  2. Можно дышать по схеме 4-7-8. На четыре делайте вдох, на семь задерживайте дыхание, и на 8 – спокойный выдох ртом.
  3. Мысли. С ними – самое сложное. Остановить поток мыслей можно двумя способами: расслабить язык, а второй – переместить внимание на затылок.
  4. Тело. Обычно у нас оно напряжено после тяжелого дня. Поэтому когда вы ложитесь, расслабляйте язык, расслабляйте точку между бровями. Расслабляйте плечи и опускайте их.

Как быстро заснуть: военный метод

Говорят, что такой метод подходит людям, желающим уснуть, даже в сидячем положении:

  • расслабьте все мышцы лица;
  • опустите свои руки вдоль тела, чтобы уменьшить напряжение;
  • выдохните и расслабьте грудную клетку;
  • после этого постепенно расслабляйте ноги и бедра;
  • представьте спокойную ситуацию и очистите рассудок на 10 секунд.

Метод с релаксацией мышц

Для этого способа сначала нужно хорошо напрягать, а затем расслаблять мышцы. Он хорошо снимает напряжение:

  • на несколько секунд приподнимите брови, а затем опустите их;
  • широко улыбайтесь в течение 10 секунд;
  • поверните лицу спокойное выражение;
  • крепко закройте глаза, а затем расслабьте их;
  • закиньте голову назад, словно смотрите на потолок, и задержитесь на 5 секунд;
  • опустите голову назад, напрягайте и расслабляйте мышцы тела поочередно, двигаясь к ступням (после этого вас будет клонить на сон).
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