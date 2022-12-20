Якщо у здорової людини немає випорожнень більше трьох днів поспіль, це проблема, кажуть лікарі. Випорожнення стають важчими, густішими, і це ускладнює їх виведення з кишківника.

Тож актуальним стає питання як зробити проносне у домашніх умовах.

Лікар-дієтолог Олена Прокопчук впевнена, що зробити проносне у домашніх умовах реально. Для цього потрібно взяти звичайнісінькі сухофрукти.

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Сушені фрукти – це легкий проносний і сечогінний засіб.

Вони належать до концентрованих продуктів, тому вживати їх потрібно помірно.

Сушити фрукти бажано дідівським способом або на професійному обладнанні. Так ви будете впевнені в їхній якості.

Куплені сухофрукти перед вживанням необхідно обов’язково обробити окропом або замочити у воді кімнатної температури, а потім промити холодною проточною водою.

Як зробити проносне у домашніх умовах

Нутриціолог Тетяна Кучер стверджує, що зробити проносне у домашніх умовах можна також з кропу. За її словами, кріп багатий клітковиною, яка нормалізує функції кишківника.

Ця культура корисна для травної системи, дає змогу вивести з неї незасвоєні залишки їжі.

Щоб повною мірою використати корисні властивості кропу – вживайте його свіжим. Постарайтеся з’їсти його за 15 хвилин після того, як купили або зірвали. Сушений кріп непогано зберігається в морозильній камері.

Корисне також і насіння кропу. Його застосовують у народній медицині як жовчогінне і проносне.

Для цього потрібно зробити відвар з ложки насіння кропу (на чашку), дати настоятися хвилин 20-30 та пити кілька разів на добу.

Однак цю культуру протипоказано вживати тим, хто страждає на знижений тиск.