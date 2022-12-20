Если у здорового человека нет стула более трех дней подряд, это проблема, говорят врачи. Он становится более тяжелым, густым, и это усложняет его выведение из кишечника.

Поэтому актуальным становится вопрос как сделать слабительное в домашних условиях.

Врач-диетолог Елена Прокопчук уверена, что сделать слабительное в домашних условиях реально. Для этого нужно взять самые обычные сухофрукты.

Сейчас смотрят

Сушеные фрукты – это легкое слабительное и мочегонное средство.

Они относятся к концентрированным продуктам, поэтому употреблять их нужно равномерно.

Сушить фрукты лучше дедовским методом либо на профоборудовании. Так вы будете уверены в их качестве.

Купленные сухофрукты перед употреблением необходимо обязательно обработать кипятком или замочить в воде комнатной температуры, а затем промыть холодной проточной водой.

Как сделать слабительное в домашних условиях

Нутрициолог Татьяна Кучер утверждает, что сделать слабительное в домашних условиях можно также из укропа. По ее словам, укроп богат клетчаткой, нормализующей функции кишечника.

Эта культура полезна для пищеварительной системы, позволяет вывести из нее неусвоенные остатки пищи.

Чтобы в полной мере использовать полезные свойства укропа – употребляйте его свежим. Постарайтесь съесть его через 15 минут после того, как купили или сорвали. Сушеный укроп хорошо хранится в морозильной камере.

Полезны также и семена укропа. Его применяют в народной медицине как желчегонное и слабительное.

Для этого нужно сделать отвар из ложки семян укропа (на чашку), дать настояться 20-30 минут и пить несколько раз в сутки.

Однако эту культуру противопоказано употреблять тем, кто страдает пониженным давлением.