Если у здорового человека нет стула более трех дней подряд, это проблема, говорят врачи. Он становится более тяжелым, густым, и это усложняет его выведение из кишечника.
Поэтому актуальным становится вопрос как сделать слабительное в домашних условиях.
Врач-диетолог Елена Прокопчук уверена, что сделать слабительное в домашних условиях реально. Для этого нужно взять самые обычные сухофрукты.
Сушеные фрукты – это легкое слабительное и мочегонное средство.
Они относятся к концентрированным продуктам, поэтому употреблять их нужно равномерно.
Сушить фрукты лучше дедовским методом либо на профоборудовании. Так вы будете уверены в их качестве.
Купленные сухофрукты перед употреблением необходимо обязательно обработать кипятком или замочить в воде комнатной температуры, а затем промыть холодной проточной водой.
Как сделать слабительное в домашних условиях
Нутрициолог Татьяна Кучер утверждает, что сделать слабительное в домашних условиях можно также из укропа. По ее словам, укроп богат клетчаткой, нормализующей функции кишечника.
Эта культура полезна для пищеварительной системы, позволяет вывести из нее неусвоенные остатки пищи.
Чтобы в полной мере использовать полезные свойства укропа – употребляйте его свежим. Постарайтесь съесть его через 15 минут после того, как купили или сорвали. Сушеный укроп хорошо хранится в морозильной камере.
Полезны также и семена укропа. Его применяют в народной медицине как желчегонное и слабительное.
Для этого нужно сделать отвар из ложки семян укропа (на чашку), дать настояться 20-30 минут и пить несколько раз в сутки.
Однако эту культуру противопоказано употреблять тем, кто страдает пониженным давлением.