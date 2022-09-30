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Які продукти містять велику кількість йоду – список

30 Вересня 2022, 17:52
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Які продукти містять велику кількість йоду – список
Джерело: Unsplash

Йод – доволі важливий мікроелемент для людського організму. Його нестача може викликати негативні наслідки – від сильних набряків до раку щитоподібної залози.

Яку добову норму йоду має приймати кожна людина та які продукти багаті на цей мікроелемент – дивіться в нашому матеріалі.

Користь йоду

Найбільше йод необхідний для правильної роботи щитоподібної залози, яка регулює обмін речовин та наш метаболізм.

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Також мікроелемент бере активну участь у виробленні гормонів, саме тому вагітним рекомендують їсти більше продуктів з великим вмістом йоду. Його дефіцит у вагітної жінки може негативно вплинути на розвиток малюка.

Компоненти йоду впливають на різноманітні види тканин і відіграють важливу роль у правильній роботі нервової системи, енергетичному обміні, регуляції температури тіла та підтримці водного балансу.

Йод впливає на метаболізм, сприяє правильному функціонуванню ендокринних залоз.

Наслідки нестачі йоду в організмі

Щоб зрозуміти, що вам не вистачає йоду, слід прослідкувати за своїм організмом. Відчуття втоми, збільшена щитоподібна залоза, погіршення пам’яті чи слуху – перші дзвіночки нестачі йоду в організмі. У такому випадку слід звернутися до лікаря.

Наслідки дефіциту йоду можуть бути серйозніші:

  • надмірне випадіння волосся;
  • відчуття постійної слабкості, депресія;
  • набряки тіла:
  • сухість шкіри та втрата еластичності;
  • постійне відчуття холоду;
  • зниження розумової активності у дорослих;
  • порушення обміну речовин;
  • рак щитоподібної залози;
  • погіршення пам’яті, слуху;
  • підвищення холестерину;
  • порушення роботи кишківника;
  • різке зниження чи підвищення маси тіла.

Крім того, дефіцит йоду у дітей може спричинити затримку фізичного росту та інтелектуального розвитку.

Добова норма

Насамперед це залежить від віку, статі та інших факторів, наприклад, вагітності. Варто проконсультуватися з лікарем, який обстежить вашу щитоподібну залозу та підкаже, яка щоденна норма йоду потрібна вашому організму.

Для дорослих загальний показник такий:

  • жінкам 150-300 мкг;
  • чоловікам до 300 мкг.

Для дітей:

  • до 6 років — 90 мкг;
  • від 6 до 14 років — 120 мкг.

1 мкг — це 1 мільйонна частина грама.

Які продукти містять йод

Йодована сіль

З назви стає зрозуміло, що така сіль має у своєму складі цей мікроелемент. Йодована сіль більш корисна для нашого організму, крім того, містить 1 900 мкг на 100 г продукту.

Замінивши звичайну сіль на йодовану, ви автоматично підвищуєте споживання йоду.

Морські продукти

Фото: Unsplash

  • свіжа риба (минтай, хек, тріска, тунець);
  • мідії;
  • морська капуста;
  • креветки;
  • лангустин.

Усі вони багаті на йод. Наприклад, у 100 г тріски – 170 мкг йоду. Крім того, морські продукти містять вітаміни В1, В2, В6 і В9, які покращують засвоєння жирів, білків та вуглеводів.

Журавлина

Вона не лише джерело антиоксидантів, а й чудовий продукт, який підвищить рівень йоду у вашому організмі.

Лише 11 г журавлини принесуть вам 400 мкг йоду. Крім того, ягода — низькокалорійний продукт, багата на вітамін С та клітковину, що поліпшить і ваш кишковий транзит.

Овочі та фрукти

Фото: Unsplash

Щоб підвищити рівень йоду, не забувайте їсти овочі. Достатню кількість йоду містять:

  • картопля;
  • редиска;
  • часник;
  • буряк;
  • томати;
  • баклажани;
  • спаржа;
  • зелена цибуля;
  • щавель;
  • шпинат.

Додайте до раціону і фрукти, зокрема:

  • банани;
  • апельсини;
  • лимони;
  • дині;
  • хурму.

Також споживайте:

  • яйця;
  • молоко;
  • яловичину;
  • волоські горіхи.
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здорова їжа овочі та фрукти Поради
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