Йод – доволі важливий мікроелемент для людського організму. Його нестача може викликати негативні наслідки – від сильних набряків до раку щитоподібної залози.

Яку добову норму йоду має приймати кожна людина та які продукти багаті на цей мікроелемент – дивіться в нашому матеріалі.

Користь йоду

Найбільше йод необхідний для правильної роботи щитоподібної залози, яка регулює обмін речовин та наш метаболізм.

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Також мікроелемент бере активну участь у виробленні гормонів, саме тому вагітним рекомендують їсти більше продуктів з великим вмістом йоду. Його дефіцит у вагітної жінки може негативно вплинути на розвиток малюка.

Компоненти йоду впливають на різноманітні види тканин і відіграють важливу роль у правильній роботі нервової системи, енергетичному обміні, регуляції температури тіла та підтримці водного балансу.

Йод впливає на метаболізм, сприяє правильному функціонуванню ендокринних залоз.

Наслідки нестачі йоду в організмі

Щоб зрозуміти, що вам не вистачає йоду, слід прослідкувати за своїм організмом. Відчуття втоми, збільшена щитоподібна залоза, погіршення пам’яті чи слуху – перші дзвіночки нестачі йоду в організмі. У такому випадку слід звернутися до лікаря.

Наслідки дефіциту йоду можуть бути серйозніші:

надмірне випадіння волосся;

відчуття постійної слабкості, депресія;

набряки тіла:

сухість шкіри та втрата еластичності;

постійне відчуття холоду;

зниження розумової активності у дорослих;

порушення обміну речовин;

рак щитоподібної залози;

погіршення пам’яті, слуху;

підвищення холестерину;

порушення роботи кишківника;

різке зниження чи підвищення маси тіла.

Крім того, дефіцит йоду у дітей може спричинити затримку фізичного росту та інтелектуального розвитку.

Добова норма

Насамперед це залежить від віку, статі та інших факторів, наприклад, вагітності. Варто проконсультуватися з лікарем, який обстежить вашу щитоподібну залозу та підкаже, яка щоденна норма йоду потрібна вашому організму.

Для дорослих загальний показник такий:

жінкам 150-300 мкг;

чоловікам до 300 мкг.

Для дітей:

до 6 років — 90 мкг;

— 90 мкг; від 6 до 14 років — 120 мкг.

1 мкг — це 1 мільйонна частина грама.

Які продукти містять йод

Йодована сіль

З назви стає зрозуміло, що така сіль має у своєму складі цей мікроелемент. Йодована сіль більш корисна для нашого організму, крім того, містить 1 900 мкг на 100 г продукту.

Замінивши звичайну сіль на йодовану, ви автоматично підвищуєте споживання йоду.

Морські продукти

свіжа риба (минтай, хек, тріска, тунець);

мідії;

морська капуста;

креветки;

лангустин.

Усі вони багаті на йод. Наприклад, у 100 г тріски – 170 мкг йоду. Крім того, морські продукти містять вітаміни В1, В2, В6 і В9, які покращують засвоєння жирів, білків та вуглеводів.

Журавлина

Вона не лише джерело антиоксидантів, а й чудовий продукт, який підвищить рівень йоду у вашому організмі.

Лише 11 г журавлини принесуть вам 400 мкг йоду. Крім того, ягода — низькокалорійний продукт, багата на вітамін С та клітковину, що поліпшить і ваш кишковий транзит.

Овочі та фрукти

Щоб підвищити рівень йоду, не забувайте їсти овочі. Достатню кількість йоду містять:

картопля;

редиска;

часник;

буряк;

томати;

баклажани;

спаржа;

зелена цибуля;

щавель;

шпинат.

Додайте до раціону і фрукти, зокрема:

банани;

апельсини;

лимони;

дині;

хурму.

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