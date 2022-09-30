Йод – доволі важливий мікроелемент для людського організму. Його нестача може викликати негативні наслідки – від сильних набряків до раку щитоподібної залози.
Яку добову норму йоду має приймати кожна людина та які продукти багаті на цей мікроелемент – дивіться в нашому матеріалі.
Користь йоду
Найбільше йод необхідний для правильної роботи щитоподібної залози, яка регулює обмін речовин та наш метаболізм.
Також мікроелемент бере активну участь у виробленні гормонів, саме тому вагітним рекомендують їсти більше продуктів з великим вмістом йоду. Його дефіцит у вагітної жінки може негативно вплинути на розвиток малюка.
Компоненти йоду впливають на різноманітні види тканин і відіграють важливу роль у правильній роботі нервової системи, енергетичному обміні, регуляції температури тіла та підтримці водного балансу.
Йод впливає на метаболізм, сприяє правильному функціонуванню ендокринних залоз.
Наслідки нестачі йоду в організмі
Щоб зрозуміти, що вам не вистачає йоду, слід прослідкувати за своїм організмом. Відчуття втоми, збільшена щитоподібна залоза, погіршення пам’яті чи слуху – перші дзвіночки нестачі йоду в організмі. У такому випадку слід звернутися до лікаря.
Наслідки дефіциту йоду можуть бути серйозніші:
- надмірне випадіння волосся;
- відчуття постійної слабкості, депресія;
- набряки тіла:
- сухість шкіри та втрата еластичності;
- постійне відчуття холоду;
- зниження розумової активності у дорослих;
- порушення обміну речовин;
- рак щитоподібної залози;
- погіршення пам’яті, слуху;
- підвищення холестерину;
- порушення роботи кишківника;
- різке зниження чи підвищення маси тіла.
Крім того, дефіцит йоду у дітей може спричинити затримку фізичного росту та інтелектуального розвитку.
Добова норма
Насамперед це залежить від віку, статі та інших факторів, наприклад, вагітності. Варто проконсультуватися з лікарем, який обстежить вашу щитоподібну залозу та підкаже, яка щоденна норма йоду потрібна вашому організму.
Для дорослих загальний показник такий:
- жінкам 150-300 мкг;
- чоловікам до 300 мкг.
Для дітей:
- до 6 років — 90 мкг;
- від 6 до 14 років — 120 мкг.
1 мкг — це 1 мільйонна частина грама.
Які продукти містять йод
Йодована сіль
З назви стає зрозуміло, що така сіль має у своєму складі цей мікроелемент. Йодована сіль більш корисна для нашого організму, крім того, містить 1 900 мкг на 100 г продукту.
Замінивши звичайну сіль на йодовану, ви автоматично підвищуєте споживання йоду.
Морські продукти
- свіжа риба (минтай, хек, тріска, тунець);
- мідії;
- морська капуста;
- креветки;
- лангустин.
Усі вони багаті на йод. Наприклад, у 100 г тріски – 170 мкг йоду. Крім того, морські продукти містять вітаміни В1, В2, В6 і В9, які покращують засвоєння жирів, білків та вуглеводів.
Журавлина
Вона не лише джерело антиоксидантів, а й чудовий продукт, який підвищить рівень йоду у вашому організмі.
Лише 11 г журавлини принесуть вам 400 мкг йоду. Крім того, ягода — низькокалорійний продукт, багата на вітамін С та клітковину, що поліпшить і ваш кишковий транзит.
Овочі та фрукти
Щоб підвищити рівень йоду, не забувайте їсти овочі. Достатню кількість йоду містять:
- картопля;
- редиска;
- часник;
- буряк;
- томати;
- баклажани;
- спаржа;
- зелена цибуля;
- щавель;
- шпинат.
Додайте до раціону і фрукти, зокрема:
- банани;
- апельсини;
- лимони;
- дині;
- хурму.
Також споживайте:
- яйця;
- молоко;
- яловичину;
- волоські горіхи.