З м’ясного фаршу можна приготувати як складні, так і прості страви. Взагалі, фарш – доволі універсальний компонент, який може стати головним героєм у безлічі смачних страв.

Факти ICTV зібрали п’ять рецептів смачних страв із фаршем, які стануть родзинкою на будь-якому застіллі.

Пиріг із фаршем та помідорами

Відкритий пиріг з фаршем, помідорами та кабачками можна подавати не лише на сімейну вечерю, а й пригощати гостей на святковому застіллі.

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Для приготування тіста вам знадобиться:

борошно – 300 г;

вершкове масло – 120 г;

молоко – 3 ст. л;

яйце – 1 шт;

сіль – за смаком.

Для начинки інгредієнти наступні:

фарш (можна будь-який) – 300 г;

кабачок – 1 шт (невеликий);

помідори – 2 шт;

яйце – 1 шт;

вершки – 150 мл;

твердий сир – 80 г;

сіль – за смаком.

Приготування:

Спочатку приготуйте тісто – поріжте на шматочки охолоджене вершкове масло та змішайте його з борошном. Масу потрібно розтерти руками. В отриману суміш додайте молоко та яйце. Усе ретельно перемішайте. Готове тісто поставте у холодильник на 40-60 хв. Поки тісто холоне, займіться начинкою – помийте та поріжте на тонкі кружечки кабачок та помідори. Потім дістаньте тісто та розкачайте його у велике коло. Помістіть розкатане тісто у форму для запікання та сформуйте борти. Основу пирога запікайте у духовці (180 градусів) 10 хвилин. Через 10 хвилин дістаньте основу пирога та остудіть. Рівномірно заповніть пиріг фаршем, зверху викладіть помідори та кабачки. В окремій мисці змішайте вершки, тертий сир та яйце. Залийте пиріг вершковою сумішшю. Запікайте пиріг 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Коли пиріг охолоне, можна налітати.

Запіканка

Запіканка з фаршем та картоплею – відмінна страва, яку можна швидко приготувати.

Інгредієнти:

картопля – 4 шт;

фарш – 500 г;

цибуля – 2 шт;

твердий сир – 250 г;

сметана – 500 г;

часник – кілька зубчиків;

спеції – за смаком.

Приготування:

Спочатку підготуйте форму для запікання – вона має бути глибока. Змажте її шматочком вершкового масла, аби запіканка не прилипла. Почистіть та помийте картоплю. Наріжте її на невеликі кружечки. Порізані картопляні слайси викладіть першим шаром у форму. М’ясний фарш викладіть рівномірно на картоплю. Почистіть та поріжте цибулю на тонкі кружечки та викладіть наступним шаром. Наверх викладіть та розмажте 200 г сметани. Якщо вам дозволяє розмір форми, можете викласти ще шари запіканки – картопля, фарш, цибуля. Іншу половину сметани з’єднайте з 250 мл води, додайте порізаний часник, перець та сіль. Отриману рідину вилийте на запіканку. Розігрійте духовку до 190 градусів та запікайте страву 50 хвилин. Після приготування покрийте запіканку шаром натертого сиру.

Тефтелі з рисом та фаршем

Домашні тефтелі стануть відмінним замінником звичайних котлет.

Вам знадобиться:

фарш – 500 г;

круглий рис – 150 г;

цибуля – 2 шт;

яйце – 1 шт;

томатна паста – 6 ст. л;

сметана – 4 ст. л;

борошно – 2 ст. л;

сіль та спеції – за смаком.

Приготування:

Відваріть рис до напівготовності та остудіть. Змішайте рис з фаршем та ретельно перемішайте. Почистіть та мілко наріжете цибулю. Посоліть масу та перемішайте. З невеликих шматочків готової суміші зробіть круглі тефтелі (середнього розміру). Кожну тефтельку обваляйте у борошні та викладайте у глибоку каструлю. В окремій мисці з’єднайте томатну пасту та 300 мл води. Посоліть за смаком. Залийте тефтелі соусом та поставте каструлю на вогонь. Соус має покривати тефтелі, у іншому випадку – додайте ще води та томатної пасти. Тушкуйте тефтелі 30-45 хвилин до готовності.

Найсмачніше їсти тефтелі зі сметаною. Смачного!

Фарширована картопля

Це проста та водночас оригінальна страва, яка здивує будь-яких гостей!

Інгредієнти:

фарш – 500 г;

м’ясний бульйон – 250 мл;

твердий сир – 50 г;

велика картопля – 5 шт;

цибуля – 1 шт;

томатна паста – 3 ст. л;

сіль та перець – за смаком;

олія – кілька крапель.

Приготування:

Наріжте цибулю на мілкі шматочки та обсмажте її разом з фаршем. Коли цибуля стане м’яка, додайте томатну пасту. Посоліть та поперчіть. Тушкувати фарш потрібно 10-20 хвилин. Коли маса почне густіти, можна знімати з вогню. Паралельно відваріть картоплю у мундирах. Картопля має бути недовареною. Остудіть картоплю та розріжте кожну навпіл. Ложкою вийміть серединку з кожного шматочка картоплини. М’ясний соус викладіть у кожну серединку та посипте тертим сиром. Запікайте картоплю 10-15 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

М’ясний рулет з лаваша

Інгредієнти:

курячий фарш – 50 г;

сметана – 200 г;

твердий сир – 150 г;

яйце – 1 шт;

лаваш – 2 листи;

спеції – за смаком.

Приготування: