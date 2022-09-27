З м’ясного фаршу можна приготувати як складні, так і прості страви. Взагалі, фарш – доволі універсальний компонент, який може стати головним героєм у безлічі смачних страв.
Факти ICTV зібрали п’ять рецептів смачних страв із фаршем, які стануть родзинкою на будь-якому застіллі.
Пиріг із фаршем та помідорами
Відкритий пиріг з фаршем, помідорами та кабачками можна подавати не лише на сімейну вечерю, а й пригощати гостей на святковому застіллі.
Для приготування тіста вам знадобиться:
- борошно – 300 г;
- вершкове масло – 120 г;
- молоко – 3 ст. л;
- яйце – 1 шт;
- сіль – за смаком.
Для начинки інгредієнти наступні:
- фарш (можна будь-який) – 300 г;
- кабачок – 1 шт (невеликий);
- помідори – 2 шт;
- яйце – 1 шт;
- вершки – 150 мл;
- твердий сир – 80 г;
- сіль – за смаком.
Приготування:
- Спочатку приготуйте тісто – поріжте на шматочки охолоджене вершкове масло та змішайте його з борошном.
- Масу потрібно розтерти руками.
- В отриману суміш додайте молоко та яйце. Усе ретельно перемішайте.
- Готове тісто поставте у холодильник на 40-60 хв.
- Поки тісто холоне, займіться начинкою – помийте та поріжте на тонкі кружечки кабачок та помідори.
- Потім дістаньте тісто та розкачайте його у велике коло.
- Помістіть розкатане тісто у форму для запікання та сформуйте борти.
- Основу пирога запікайте у духовці (180 градусів) 10 хвилин.
- Через 10 хвилин дістаньте основу пирога та остудіть.
- Рівномірно заповніть пиріг фаршем, зверху викладіть помідори та кабачки.
- В окремій мисці змішайте вершки, тертий сир та яйце.
- Залийте пиріг вершковою сумішшю.
- Запікайте пиріг 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
Коли пиріг охолоне, можна налітати.
Запіканка
Запіканка з фаршем та картоплею – відмінна страва, яку можна швидко приготувати.
Інгредієнти:
- картопля – 4 шт;
- фарш – 500 г;
- цибуля – 2 шт;
- твердий сир – 250 г;
- сметана – 500 г;
- часник – кілька зубчиків;
- спеції – за смаком.
Приготування:
- Спочатку підготуйте форму для запікання – вона має бути глибока. Змажте її шматочком вершкового масла, аби запіканка не прилипла.
- Почистіть та помийте картоплю. Наріжте її на невеликі кружечки.
- Порізані картопляні слайси викладіть першим шаром у форму.
- М’ясний фарш викладіть рівномірно на картоплю.
- Почистіть та поріжте цибулю на тонкі кружечки та викладіть наступним шаром.
- Наверх викладіть та розмажте 200 г сметани.
- Якщо вам дозволяє розмір форми, можете викласти ще шари запіканки – картопля, фарш, цибуля.
- Іншу половину сметани з’єднайте з 250 мл води, додайте порізаний часник, перець та сіль.
- Отриману рідину вилийте на запіканку.
- Розігрійте духовку до 190 градусів та запікайте страву 50 хвилин.
- Після приготування покрийте запіканку шаром натертого сиру.
Тефтелі з рисом та фаршем
Домашні тефтелі стануть відмінним замінником звичайних котлет.
Вам знадобиться:
- фарш – 500 г;
- круглий рис – 150 г;
- цибуля – 2 шт;
- яйце – 1 шт;
- томатна паста – 6 ст. л;
- сметана – 4 ст. л;
- борошно – 2 ст. л;
- сіль та спеції – за смаком.
Приготування:
- Відваріть рис до напівготовності та остудіть.
- Змішайте рис з фаршем та ретельно перемішайте.
- Почистіть та мілко наріжете цибулю.
- Посоліть масу та перемішайте.
- З невеликих шматочків готової суміші зробіть круглі тефтелі (середнього розміру).
- Кожну тефтельку обваляйте у борошні та викладайте у глибоку каструлю.
- В окремій мисці з’єднайте томатну пасту та 300 мл води. Посоліть за смаком.
- Залийте тефтелі соусом та поставте каструлю на вогонь.
- Соус має покривати тефтелі, у іншому випадку – додайте ще води та томатної пасти.
- Тушкуйте тефтелі 30-45 хвилин до готовності.
Найсмачніше їсти тефтелі зі сметаною. Смачного!
Фарширована картопля
Це проста та водночас оригінальна страва, яка здивує будь-яких гостей!
Інгредієнти:
- фарш – 500 г;
- м’ясний бульйон – 250 мл;
- твердий сир – 50 г;
- велика картопля – 5 шт;
- цибуля – 1 шт;
- томатна паста – 3 ст. л;
- сіль та перець – за смаком;
- олія – кілька крапель.
Приготування:
- Наріжте цибулю на мілкі шматочки та обсмажте її разом з фаршем.
- Коли цибуля стане м’яка, додайте томатну пасту.
- Посоліть та поперчіть.
- Тушкувати фарш потрібно 10-20 хвилин.
- Коли маса почне густіти, можна знімати з вогню.
- Паралельно відваріть картоплю у мундирах. Картопля має бути недовареною.
- Остудіть картоплю та розріжте кожну навпіл.
- Ложкою вийміть серединку з кожного шматочка картоплини.
- М’ясний соус викладіть у кожну серединку та посипте тертим сиром.
- Запікайте картоплю 10-15 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.
М’ясний рулет з лаваша
Інгредієнти:
- курячий фарш – 50 г;
- сметана – 200 г;
- твердий сир – 150 г;
- яйце – 1 шт;
- лаваш – 2 листи;
- спеції – за смаком.
Приготування:
- Обсмажте фарш до напівготовності та додайте улюблені спеції.
- До фаршу додайте сметану та ретельно перемішайте.
- Один лаваш посипте твердим сиром, на нього покладіть інший шматок лавашу.
- Фарш зі сметаною рівномірно розмажте на лаваш.
- Щільно закрутіть лаваш, аби він нагадував рулет.
- В окремій мисці збийте яйце та змастіть ним рулет.
- Викладіть лаваш з фаршем на форму для запікання, посипте твердим сиром та випікайте 30-40 хвилин за температури 180 градусів.