Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Что приготовить из фарша: пять рецептов, которые удивят семью

27 сентября 2022, 12:09
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Что приготовить из фарша: пять рецептов, которые удивят семью
Источник: Depositphotos

Из мясного фарша можно приготовить как сложные, так и простые блюда. Вообще, фарш — довольно универсальный компонент, который может стать главным героем во множестве вкусных блюд.

Факты ICTV собрали пять рецептов вкусных блюд с фаршем, которые станут изюминкой на любом застолье.

Пирог с фаршем и помидорами

Открытый пирог с фаршем, помидорами и кабачками можно подавать не только на семейный ужин, но и угощать гостей на праздничном застолье.

Сейчас смотрят

Для приготовления теста вам понадобится: 

  • мука — 300 г;
  • сливочное масло — 120 г;
  • молоко — 3 ст. л;
  • яйцо — 1 шт;
  • соль — по вкусу.

Фото: Depositphotos

Для начинки ингредиенты следующие:

  • фарш (можно любой) — 300 г;
  • кабачок — 1 шт (небольшой);
  • помидоры — 2 шт;
  • яйцо — 1 шт;
  • сливки — 150 мл;
  • твердый сыр — 80 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала приготовьте тесто — порежьте на кусочки охлажденное сливочное масло и смешайте его с мукой.
  2. Массу нужно растереть руками.
  3. В полученную смесь добавьте молоко и яйцо. Все тщательно перемешайте.
  4. Готовое тесто поставьте в холодильник на 40-60 мин.
  5. Пока тесто стынет, займитесь начинкой — помойте и порежьте на тонкие кружочки кабачок и помидор.
  6. По истечении времени достаньте тесто и раскатайте его в большой круг.
  7. Поместите раскатанное тесто в форму для запекания и сформируйте борта.
  8. Основу пирога запекайте в духовке (180 градусов) 10 мин.
  9. Через 10 мин достаньте основу пирога и остудите.
  10. Равномерно заполните пирог фаршем, сверху выложите помидоры и кабачки.
  11. В отдельной миске смешайте сливки, тертый сыр и яйцо.
  12. Залейте пирог сливочной смесью.
  13. Запекайте пирог 30 мин в разогретой до 180 градусов духовке.

Когда пирог остынет, можно налетать.

Запеканка

Фото: Depositphotos

Запеканка с фаршем и картофелем — отличное блюдо, которые можно приготовить очень быстро.

Ингредиенты: 

  • картофель — 4 шт;
  • фарш — 500 г;
  • лук — 2 шт;
  • твердый сыр — 250 г;
  • сметана — 500 г;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • специи —  по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала подготовьте форму для запекания — она должна быть глубокая. Смажьте ее кусочком сливочного масла, чтобы запеканка не прилипла.
  2. Почистите и промойте картофель. Нарежьте его на небольшие кружочки.
  3. Порезанные картофельные слайсы выложите на первый слой в форму.
  4. Мясной фарш выложите равномерно на картофель.
  5. Почистите и порежьте лук на тонкие кружочки и выложите следующим слоем.
  6. Наверх выложите и размажьте тонким слоем 200 г сметаны.
  7. Если вам позволяет размер формы, можете еще выложить слои запеканки — картофель, фарш, лук.
  8. Другую половину сметаны соедините с 250 мл воды, добавьте порезанный чеснок, перец и соль.
  9. Полученную жидкость вылейте на запеканку.
  10. Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте блюдо 50 мин.
  11. После приготовления покройте запеканку слоем потертого сыра.

Тефтели с рисом и фаршем

Фото: Depositphotos

Домашние тефтели станут отличным заменителем обычных котлет.

Вам понадобится:

  • фарш — 500 г;
  • круглый рис — 150 г;
  • лук — 2 шт;
  • яйцо — 1 шт;
  • томатная паста — 6 ст. л;
  • сметана — 4 ст. л;
  • мука — 2 ст. л;
  • соль и специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите рис до полуготовности и остудите.
  2. Смешайте рис с фаршем и тщательно перемешайте.
  3. Почистите и мелко нарежте лук.
  4. Посолите массу и перемешайте.
  5. Из небольших кусочков готовой смеси сделайте круглые тефтели (среднего размера).
  6. Каждую тефтельку обваляйте в муке и выкладывайте в глубокую кастрюлю.
  7. В отдельной миске смешайте пасту, томатную пасту и 300 мл воды. Посолите по вкусу.
  8. Залейте тефтели соусом и поставьте кастрюлю на огонь.
  9. Соус должен покрывать тефтели, в противном случае — добавьте еще воды и томатной пасты.
  10. Тушите тефтели 30-45 мин до готовности.

Вкуснее всего есть тефтели со сметаной. Приятного аппетита!

Фаршированный картофель

Фото: Depositphotos

Это простое и одновременно оригинальное блюдо, которое удивит любых гостей!

Ингредиенты:

  • фарш — 500 г;
  • мясной бульон — 250 мл;
  • твердый сыр — 50 г;
  • крупный картофель — 5 шт;
  • лук — 1 шт;
  • томатная паста — 3 ст. л;
  • соль и перец — по вкусу;
  • масло — несколько капель.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук на мелкие кусочки и обжарьте его вместе с фаршем.
  2. Когда лук станет мягким, добавьте томатную пасту.
  3. Посолите и поперчите.
  4. Тушить фарш нужно 10-20 мин.
  5. Когда масса начнет густеть, можно снимать с огня.
  6. Параллельно отварите картофель в мундирах. Картофель должен быть недоваренным.
  7. Остудите картофель и разрежьте каждый пополам.
  8. Ложкой выньте серединку из каждого кусочка картофелины.
  9. Мясной соус выложите в каждую серединку и посыпьте тертым сыром.
  10. Запекайте картофель 10-15 мин в духовке, разогретой до 180 градусов.

Мясной рулет из лаваша

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 50 г;
  • сметана — 200 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • лаваш — 2 листа;
  • специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжарьте фарш до полуготовности и добавьте любимые специи.
  2. К фаршу добавьте сметану и тщательно перемешайте.
  3. Один лаваш посыпьте твердым сыром, на него положите другой кусок лаваша.
  4. Фарш со сметаной равномерно размажьте на лаваш.
  5. Плотно закрутите лаваш, чтобы он напоминал рулет.
  6. В отдельной миске взбейте яйцо и смажьте им рулет.
  7. Выложите лаваш с фаршем на форму для запекания, посыпьте твердым сыром и выпекайте 30-40 мин при температуре 180 градусов.
Читайте также:
Страви з гарбузаБлюда из тыквы: пошаговые рецепты вкусной запеканки и супа-пюре

Теги
Кулінарні рецепти М’ясо Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь