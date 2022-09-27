Из мясного фарша можно приготовить как сложные, так и простые блюда. Вообще, фарш — довольно универсальный компонент, который может стать главным героем во множестве вкусных блюд.

Факты ICTV собрали пять рецептов вкусных блюд с фаршем, которые станут изюминкой на любом застолье.

Пирог с фаршем и помидорами

Открытый пирог с фаршем, помидорами и кабачками можно подавать не только на семейный ужин, но и угощать гостей на праздничном застолье.

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Для приготовления теста вам понадобится:

мука — 300 г;

сливочное масло — 120 г;

молоко — 3 ст. л;

яйцо — 1 шт;

соль — по вкусу.

Для начинки ингредиенты следующие:

фарш (можно любой) — 300 г;

кабачок — 1 шт (небольшой);

помидоры — 2 шт;

яйцо — 1 шт;

сливки — 150 мл;

твердый сыр — 80 г;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Сначала приготовьте тесто — порежьте на кусочки охлажденное сливочное масло и смешайте его с мукой. Массу нужно растереть руками. В полученную смесь добавьте молоко и яйцо. Все тщательно перемешайте. Готовое тесто поставьте в холодильник на 40-60 мин. Пока тесто стынет, займитесь начинкой — помойте и порежьте на тонкие кружочки кабачок и помидор. По истечении времени достаньте тесто и раскатайте его в большой круг. Поместите раскатанное тесто в форму для запекания и сформируйте борта. Основу пирога запекайте в духовке (180 градусов) 10 мин. Через 10 мин достаньте основу пирога и остудите. Равномерно заполните пирог фаршем, сверху выложите помидоры и кабачки. В отдельной миске смешайте сливки, тертый сыр и яйцо. Залейте пирог сливочной смесью. Запекайте пирог 30 мин в разогретой до 180 градусов духовке.

Когда пирог остынет, можно налетать.

Запеканка

Запеканка с фаршем и картофелем — отличное блюдо, которые можно приготовить очень быстро.

Ингредиенты:

картофель — 4 шт;

фарш — 500 г;

лук — 2 шт;

твердый сыр — 250 г;

сметана — 500 г;

чеснок — несколько зубчиков;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Сначала подготовьте форму для запекания — она должна быть глубокая. Смажьте ее кусочком сливочного масла, чтобы запеканка не прилипла. Почистите и промойте картофель. Нарежьте его на небольшие кружочки. Порезанные картофельные слайсы выложите на первый слой в форму. Мясной фарш выложите равномерно на картофель. Почистите и порежьте лук на тонкие кружочки и выложите следующим слоем. Наверх выложите и размажьте тонким слоем 200 г сметаны. Если вам позволяет размер формы, можете еще выложить слои запеканки — картофель, фарш, лук. Другую половину сметаны соедините с 250 мл воды, добавьте порезанный чеснок, перец и соль. Полученную жидкость вылейте на запеканку. Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте блюдо 50 мин. После приготовления покройте запеканку слоем потертого сыра.

Тефтели с рисом и фаршем

Домашние тефтели станут отличным заменителем обычных котлет.

Вам понадобится:

фарш — 500 г;

круглый рис — 150 г;

лук — 2 шт;

яйцо — 1 шт;

томатная паста — 6 ст. л;

сметана — 4 ст. л;

мука — 2 ст. л;

соль и специи — по вкусу.

Приготовление:

Отварите рис до полуготовности и остудите. Смешайте рис с фаршем и тщательно перемешайте. Почистите и мелко нарежте лук. Посолите массу и перемешайте. Из небольших кусочков готовой смеси сделайте круглые тефтели (среднего размера). Каждую тефтельку обваляйте в муке и выкладывайте в глубокую кастрюлю. В отдельной миске смешайте пасту, томатную пасту и 300 мл воды. Посолите по вкусу. Залейте тефтели соусом и поставьте кастрюлю на огонь. Соус должен покрывать тефтели, в противном случае — добавьте еще воды и томатной пасты. Тушите тефтели 30-45 мин до готовности.

Вкуснее всего есть тефтели со сметаной. Приятного аппетита!

Фаршированный картофель

Это простое и одновременно оригинальное блюдо, которое удивит любых гостей!

Ингредиенты:

фарш — 500 г;

мясной бульон — 250 мл;

твердый сыр — 50 г;

крупный картофель — 5 шт;

лук — 1 шт;

томатная паста — 3 ст. л;

соль и перец — по вкусу;

масло — несколько капель.

Приготовление:

Нарежьте лук на мелкие кусочки и обжарьте его вместе с фаршем. Когда лук станет мягким, добавьте томатную пасту. Посолите и поперчите. Тушить фарш нужно 10-20 мин. Когда масса начнет густеть, можно снимать с огня. Параллельно отварите картофель в мундирах. Картофель должен быть недоваренным. Остудите картофель и разрежьте каждый пополам. Ложкой выньте серединку из каждого кусочка картофелины. Мясной соус выложите в каждую серединку и посыпьте тертым сыром. Запекайте картофель 10-15 мин в духовке, разогретой до 180 градусов.

Мясной рулет из лаваша

Ингредиенты:

куриный фарш — 50 г;

сметана — 200 г;

твердый сыр — 150 г;

яйцо — 1 шт;

лаваш — 2 листа;

специи — по вкусу.

Приготовление: