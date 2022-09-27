Из мясного фарша можно приготовить как сложные, так и простые блюда. Вообще, фарш — довольно универсальный компонент, который может стать главным героем во множестве вкусных блюд.
Факты ICTV собрали пять рецептов вкусных блюд с фаршем, которые станут изюминкой на любом застолье.
Пирог с фаршем и помидорами
Открытый пирог с фаршем, помидорами и кабачками можно подавать не только на семейный ужин, но и угощать гостей на праздничном застолье.
Для приготовления теста вам понадобится:
- мука — 300 г;
- сливочное масло — 120 г;
- молоко — 3 ст. л;
- яйцо — 1 шт;
- соль — по вкусу.
Для начинки ингредиенты следующие:
- фарш (можно любой) — 300 г;
- кабачок — 1 шт (небольшой);
- помидоры — 2 шт;
- яйцо — 1 шт;
- сливки — 150 мл;
- твердый сыр — 80 г;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Сначала приготовьте тесто — порежьте на кусочки охлажденное сливочное масло и смешайте его с мукой.
- Массу нужно растереть руками.
- В полученную смесь добавьте молоко и яйцо. Все тщательно перемешайте.
- Готовое тесто поставьте в холодильник на 40-60 мин.
- Пока тесто стынет, займитесь начинкой — помойте и порежьте на тонкие кружочки кабачок и помидор.
- По истечении времени достаньте тесто и раскатайте его в большой круг.
- Поместите раскатанное тесто в форму для запекания и сформируйте борта.
- Основу пирога запекайте в духовке (180 градусов) 10 мин.
- Через 10 мин достаньте основу пирога и остудите.
- Равномерно заполните пирог фаршем, сверху выложите помидоры и кабачки.
- В отдельной миске смешайте сливки, тертый сыр и яйцо.
- Залейте пирог сливочной смесью.
- Запекайте пирог 30 мин в разогретой до 180 градусов духовке.
Когда пирог остынет, можно налетать.
Запеканка
Запеканка с фаршем и картофелем — отличное блюдо, которые можно приготовить очень быстро.
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт;
- фарш — 500 г;
- лук — 2 шт;
- твердый сыр — 250 г;
- сметана — 500 г;
- чеснок — несколько зубчиков;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
- Сначала подготовьте форму для запекания — она должна быть глубокая. Смажьте ее кусочком сливочного масла, чтобы запеканка не прилипла.
- Почистите и промойте картофель. Нарежьте его на небольшие кружочки.
- Порезанные картофельные слайсы выложите на первый слой в форму.
- Мясной фарш выложите равномерно на картофель.
- Почистите и порежьте лук на тонкие кружочки и выложите следующим слоем.
- Наверх выложите и размажьте тонким слоем 200 г сметаны.
- Если вам позволяет размер формы, можете еще выложить слои запеканки — картофель, фарш, лук.
- Другую половину сметаны соедините с 250 мл воды, добавьте порезанный чеснок, перец и соль.
- Полученную жидкость вылейте на запеканку.
- Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте блюдо 50 мин.
- После приготовления покройте запеканку слоем потертого сыра.
Тефтели с рисом и фаршем
Домашние тефтели станут отличным заменителем обычных котлет.
Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- круглый рис — 150 г;
- лук — 2 шт;
- яйцо — 1 шт;
- томатная паста — 6 ст. л;
- сметана — 4 ст. л;
- мука — 2 ст. л;
- соль и специи — по вкусу.
Приготовление:
- Отварите рис до полуготовности и остудите.
- Смешайте рис с фаршем и тщательно перемешайте.
- Почистите и мелко нарежте лук.
- Посолите массу и перемешайте.
- Из небольших кусочков готовой смеси сделайте круглые тефтели (среднего размера).
- Каждую тефтельку обваляйте в муке и выкладывайте в глубокую кастрюлю.
- В отдельной миске смешайте пасту, томатную пасту и 300 мл воды. Посолите по вкусу.
- Залейте тефтели соусом и поставьте кастрюлю на огонь.
- Соус должен покрывать тефтели, в противном случае — добавьте еще воды и томатной пасты.
- Тушите тефтели 30-45 мин до готовности.
Вкуснее всего есть тефтели со сметаной. Приятного аппетита!
Фаршированный картофель
Это простое и одновременно оригинальное блюдо, которое удивит любых гостей!
Ингредиенты:
- фарш — 500 г;
- мясной бульон — 250 мл;
- твердый сыр — 50 г;
- крупный картофель — 5 шт;
- лук — 1 шт;
- томатная паста — 3 ст. л;
- соль и перец — по вкусу;
- масло — несколько капель.
Приготовление:
- Нарежьте лук на мелкие кусочки и обжарьте его вместе с фаршем.
- Когда лук станет мягким, добавьте томатную пасту.
- Посолите и поперчите.
- Тушить фарш нужно 10-20 мин.
- Когда масса начнет густеть, можно снимать с огня.
- Параллельно отварите картофель в мундирах. Картофель должен быть недоваренным.
- Остудите картофель и разрежьте каждый пополам.
- Ложкой выньте серединку из каждого кусочка картофелины.
- Мясной соус выложите в каждую серединку и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте картофель 10-15 мин в духовке, разогретой до 180 градусов.
Мясной рулет из лаваша
Ингредиенты:
- куриный фарш — 50 г;
- сметана — 200 г;
- твердый сыр — 150 г;
- яйцо — 1 шт;
- лаваш — 2 листа;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
- Обжарьте фарш до полуготовности и добавьте любимые специи.
- К фаршу добавьте сметану и тщательно перемешайте.
- Один лаваш посыпьте твердым сыром, на него положите другой кусок лаваша.
- Фарш со сметаной равномерно размажьте на лаваш.
- Плотно закрутите лаваш, чтобы он напоминал рулет.
- В отдельной миске взбейте яйцо и смажьте им рулет.
- Выложите лаваш с фаршем на форму для запекания, посыпьте твердым сыром и выпекайте 30-40 мин при температуре 180 градусов.