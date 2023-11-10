Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснили, чому масло гхі не є здоровою альтернативою вершковому маслу.

– По-перше, масло гхі – це насамперед олія. І олія тваринного походження. Тобто містить велику кількість насичених жирів, які ВООЗ рекомендує обмежити в раціоні, – зазначають фахівці.

Як отримують масло гхі

За словами експертів, гхі отримують через додаткове очищення вершкового масла. Тобто це майже 99% суто тваринного жиру, тому воно є більш калорійним.

Читайте також: Що додають у масло замість молока та як відрізнити підробку

Зараз дивляться

Масло гхі є незамінним інгредієнтом індійської кухні та аюрведичної медицини, яка приписує їй антиоксидантні властивості, лікування від хвороб судин, серця, діабету. Однак за вмістом масло гхі та звичайне вершкове практично ідентичні.

Усі “за” і “проти”

Бутират. Ця речовина важлива для підтримки нормальної роботи клітин кишківника. Але масло гхі містить дуже незначні її кількості. Якщо споживати більше овочів, фруктів, зелені та цільнозернових продуктів, ви набагато ефективніше підтримаєте свій організм і кишківник зокрема.

Схуднення і “поліпшення” метаболізму. Окремі дослідження пов’язують метаболічні зміни в організмі з такими сполуками, як середньоланцюгові тригліцериди та кон’югована лінолева кислота.

Однак слід розуміти, що як звичайна олія, так і гхі містять залишкові мізерні кількості цих речовин.

Лікувальні властивості. Немає суттєвих наукових досліджень, які могли б це підтвердити.

Альтернатива для тих, хто має непереносимість лактози та/або алергію на казеїн. Це справді так. Якщо ви маєте дуже високу чутливість до лактози і любите масло, гхі справді хороший варіант. Однак варто зважати на те, що звичайна олія так само майже не містить ні лактози, ні казеїну.

Не чарівний суперфуд

У підсумку експерти резюмують, що олія гхі не є чарівним суперфудом, який можна їсти ложками. Вона має свої особливості в приготуванні, аромат, присмак. Однак це точно не є здоровою альтернативою вершковому маслу, як часто його позиціонують.

Фахівці нагадали, що варто обмежити вживання насичених жирів до 25 г на день.

Джерело: Бережи себе