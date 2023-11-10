Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснили, почему масло гхи не является здоровой альтернативой сливочному маслу.

— Во-первых, масло гхи — это прежде всего масло. И масло животного происхождения. То есть содержит большое количество насыщенных жиров, которые ВОЗ рекомендует ограничить в рационе, — отмечают специалисты.

Как получают масло гхи

По словам экспертов, гхи получают через дополнительную очистку сливочного масла. То есть это почти 99% чисто животного жира, поэтому оно является более калорийным.

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Масло гхи является незаменимым ингредиентом индийской кухни и аюрведической медицины, которая приписывает ему антиоксидантные свойства, лечение от болезней сосудов, сердца, диабета. Однако по содержанию масло гхи и обычное сливочное практически идентичны.

Все “за” и “против”

Бутират. Это вещество важно для поддержания нормальной работы клеток кишечника. Но масло гхи содержит очень незначительные его количества. Если потреблять больше овощей, фруктов, зелени и цельнозерновых продуктов, вы гораздо эффективнее поддержите свой организм и кишечник в том числе.

Похудение и “улучшение” метаболизма. Отдельные исследования связывают метаболические изменения в организме с такими соединениями, как среднецепочечные триглицериды и конъюгированная линолевая кислота.

Однако следует понимать, что как обычное масло, так и гхи содержат остаточные мизерные количества данных веществ.

Лечебные свойства. Нет существенных научных исследований, которые могли бы это подтвердить.

Альтернатива для тех, кто имеет непереносимость лактозы и/или аллергию на казеин. Это действительно так. Если у вас очень высокая чувствительность к лактозе и вы любите масло, гхи действительно хороший вариант. Однако стоит учитывать, что обычное масло так же почти не содержит ни лактозы, ни казеина.

Не волшебный суперфуд

В итоге эксперты резюмируют, что масло гхи не является волшебным суперфудом, который можно есть ложками. Оно имеет свои особенности в приготовлении, аромат, привкус. Однако это точно не является здоровой альтернативой сливочному маслу, как часто его позиционируют.

Специалисты напомнили, что следует ограничить употребление насыщенных жиров до 25 г в день.

Источник: Береги себя