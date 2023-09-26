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Запам’ятає на все життя: 33-річна британка була у свідомості під час операції і відчувала всі дії хірургів

26 Вересня 2023, 14:48
Ольга Боднарчук редактор
Запам’ятає на все життя: 33-річна британка була у свідомості під час операції і відчувала всі дії хірургів
Джерело: Pixabay

33-річна Наташа Джафет з Британії прокинулася під час операції на жовчному міхурі, була у свідомості, але не могла виразити свої думки або почути власний голос.

Наташа стверджує, що відчувала все, що робили хірурги, включаючи вставлення двох стрижнів у її шлунок, і була паралізована від болю.


Лікарі згодом помітили, що пацієнтка прокинулася.

Зараз дивляться

Зараз жінка відновлюється вдома після складної операції.

Родина та друзі Наташі шоковані та розлючені цим випадком і закликають її подати скаргу.

Представники Університетської ради охорони здоров’я Бетсі Кадваладр планують зустрітися з Наташею та її родиною для обговорення її скарги.

Доктор Нік Лайонс, виконавчий медичний директор BCUHB, виразив своє співчуття.

– Нам дуже прикро почути про досвід цього пацієнта. Це не те, чого ми бажаємо будь-кому, хто користується нашими послугами, – сказав Нік Лайонс.

Справа наразі розслідується з метою повного розуміння всього, що сталося, і залучення пацієнта до процесу.

Наташа Джафет відчуває не тільки фізичні наслідки операції, але також емоційну травму.

Представники ради охорони здоров’я закликали пані Джафет зв’язатися з ними для вирішення її проблем.

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Джерело
The Sun
Теги
Британія Наркоз Операція Хірург
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