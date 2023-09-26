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Запомнит на всю жизнь: 33-летняя британка была в сознании во время операции и чувствовала все действия хирургов

26 сентября 2023, 14:48
Ольга Боднарчук редактор
Запомнит на всю жизнь: 33-летняя британка была в сознании во время операции и чувствовала все действия хирургов
Источник: Pixabay

33-летняя Наташа Джафет из Британии проснулась во время операции на желчном пузыре, была в сознании, но не могла выразить свои мысли или услышать собственный голос.

Наташа утверждает, что чувствовала все, что делали хирурги, включая вставление двух стержней в ее желудок, и была парализована от боли.


Врачи впоследствии заметили, что пациентка проснулась.

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Сейчас женщина восстанавливается дома после сложной операции.

Семья и друзья Наташи шокированы и разъярены этим случаем и призывают ее подать жалобу.

Представители Университетского совета здравоохранения Бетси Кадваладр планируют встретиться с Наташей и ее семьей для обсуждения ее жалобы.

Доктор Ник Лайонс, исполнительный медицинский директор BCUHB, выразил свои соболезнования.

— Нам очень жаль услышать об опыте этого пациента. Это не то, чего мы желаем любому, кто пользуется нашими услугами, — сказал Ник Лайонс.

Дело сейчас расследуется с целью полного понимания всего, что произошло, и привлечения пациента к процессу.

Наташа Джафет испытывает не только физические последствия операции, но также эмоциональную травму.

Представители совета здравоохранения призвали госпожу Джафет связаться с ними для решения ее проблем.

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Источник
The Sun
Теги
Британія Наркоз Операция Хірург
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