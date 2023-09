33-летняя Наташа Джафет из Британии проснулась во время операции на желчном пузыре, была в сознании, но не могла выразить свои мысли или услышать собственный голос.

Наташа утверждает, что чувствовала все, что делали хирурги, включая вставление двух стержней в ее желудок, и была парализована от боли.

I woke up on the operating table — I was screaming but no words were coming out https://t.co/SO15IMoWiC

— Ганна І. (@anni4ka2022) September 26, 2023