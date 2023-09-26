33-летняя Наташа Джафет из Британии проснулась во время операции на желчном пузыре, была в сознании, но не могла выразить свои мысли или услышать собственный голос.

Наташа утверждает, что чувствовала все, что делали хирурги, включая вставление двух стержней в ее желудок, и была парализована от боли.

I woke up on the operating table — I was screaming but no words were coming out https://t.co/SO15IMoWiC — Ганна І. (@anni4ka2022) September 26, 2023



Врачи впоследствии заметили, что пациентка проснулась.

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Сейчас женщина восстанавливается дома после сложной операции.

Семья и друзья Наташи шокированы и разъярены этим случаем и призывают ее подать жалобу.

Представители Университетского совета здравоохранения Бетси Кадваладр планируют встретиться с Наташей и ее семьей для обсуждения ее жалобы.

Доктор Ник Лайонс, исполнительный медицинский директор BCUHB, выразил свои соболезнования.

— Нам очень жаль услышать об опыте этого пациента. Это не то, чего мы желаем любому, кто пользуется нашими услугами, — сказал Ник Лайонс.

Дело сейчас расследуется с целью полного понимания всего, что произошло, и привлечения пациента к процессу.

Наташа Джафет испытывает не только физические последствия операции, но также эмоциональную травму.

Представители совета здравоохранения призвали госпожу Джафет связаться с ними для решения ее проблем.