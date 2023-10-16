Організм людини на 75% складається з води, тож правильна циркуляція рідини вкрай важлива для повноцінного функціонування всіх органів. Водночас застій рідини в організмі – проблема, з якою стикається багато людей.

Лікар Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV, що таке застій води та як з ним боротись.

Чому в організмі застоюється рідина

Застій рідини в організмі може бути ознакою серйозних проблем зі здоров’ям.

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1.Порушення функції серця

При порушеннях роботи серця, таких як серцева недостатність, аритмія або ішемічна хвороба, орган може бути не в змозі забезпечити необхідну циркуляцію крові організмом.

– Це призводить до застою крові в судинах та може викликати набряк ніг та інших частин тіла, в особливо важких випадках також може бути набряк легень, – каже фахівець.

2.Варикозна хвороба нижніх кінцівок

Через варикозну хворобу можуть виникати набряки нижніх кінцівок у зв’язку з застоєм крові.

3.Порушення функції нирок

– Нирки відповідають за виведення зайвої рідини з організму, тому при порушені їхньої функції також можуть виникати набряки, – зазначає експерт.

4.Захворювання щитоподібної залози

Порушення функції щитоподібної залози може призвести до застою рідини в тканинах організму.

5.Захворювання лімфатичної системи

Порушення в лімфатичній системі перешкоджають нормальному відтоку лімфи, відповідно накопичується і застоюється рідина.

6.Захворювання печінки

– Порушення функцій печінки може призвести до накопичення рідини в черевній порожнині (асцит), – каже лікар.

Застій рідини в організмі може бути симптомом серйозних захворювань і вимагає лікування, яке повинно бути спрямоване на вирішення основної причини.

– Якщо ви спостерігаєте набряки, важкість або інші ознаки застою рідини в організмі, важливо звернутися до лікаря для обстеження і лікування, – підкреслює експерт.

Як вивести зайву рідину з організму в домашніх умовах

Вивести зайву рідину з організму в домашніх умовах можна, застосовуючи кілька базових порад, але важливо зрозуміти, що вони не заміняють професійного лікування у разі серйозних проблем.

1.Зменшити споживання солі

Велика кількість натрію в харчуванні може сприяти затримці рідини.

– Спробуйте обмежити споживання солі і продуктів, які містять багато натрію, таких як фастфуд, готові супи, консервовані продукти, – додав спеціаліст.

2.Збільшити споживання води

Парадоксально, але вживання більшої кількості рідини може допомогти організму вивести зайву рідину.

– Споживання достатньої кількості рідини активізує нирки, розріджує сечу і сприяє виведенню зайвої рідини, – пояснює лікар.

3.Вживати продукти, що діють як діуретики

Деякі продукти мають природні діуретичні властивості, тобто сприяють виділенню рідини з організму.

До таких продуктів належать кавун, аспарагус, петрушка, чай, кава, лимони.

4. Мати регулярну фізичну активність

Регулярна фізична активність сприяє кровообігу та лімфатичному дренажу, що може допомогти зменшити застій рідини.

5. Дотримуватись здорового харчування

Збалансований раціон, який складається, зокрема, з великої кількості овочів та фруктів, може сприяти підтримці нормального рівня рідини в організмі.

6. Обмежити вживання алкоголю

Алкогольні напої також сприяють затримці води в організмі.

– Завжди пам’ятайте, що перед здійсненням будь-яких змін у вашому режимі харчування або лікуванні вам варто звернутися до лікаря, особливо якщо у вас є серйозні медичні проблеми, – підкреслив фахівець.

Які таблетки прийняти, щоб швидко вивести воду з організму

Прийняття будь-яких ліків для виведення зайвої рідини з організму без консультації з лікарем може бути небезпечним і навіть шкідливим для вашого здоров’я.

– Якщо у вас є підозра на застій рідини або набряк і ви розглядаєте можливість лікування, вам слід звернутися до медичного фахівця. Лікар проведе огляд, визначить причину застою рідини і призначить необхідне лікування, – зазначає медик.

Застосування деяких ліків для виведення зайвої рідини без рецепту може призвести до дисбалансу рідини та спричинити побічні ефекти. Ліки, відомі як діуретики, можуть бути призначені лише лікарем після оцінки вашого стану здоров’я. Тож важливо отримати професійну консультацію перед лікуванням.