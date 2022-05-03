Хоча дослідження і показують, що скорочення споживання кофеїну приносить користь людям з тривожними розладами, проте навіть одна чашка в день є серйозним тригером для тривоги.

Подумайте про кофеїн, як про підсилювач тривоги, радять фахівці онлайн-платформи Психологічна підтримка.

Наприклад, якщо ваша тривога знаходиться на рівні 5, то через кілька годин після вживання кофеїну ваша тривога, швидше за все, буде на рівні 8, підвищиться до 10 або вище ввечері.

Крім того, якщо ви погано спите вночі, ваша тривога буде ще вище вранці. Але тоді ви, швидше за все, отримаєте свій ранковий кофеїновий фікс, що запустіть той же процес знову.

Вчені провели дослідження, де розглядали вплив кофеїну на пацієнтів з генералізованим тривожним розладом (ГТР) у порівнянні зі здоровими суб’єктами. З’ясувалося, що пацієнти з ГТР аномально чутливі до кофеїну.

Ця зв’язок між кофеїном і тривогою неочевидний, тому що ми тимчасово відчуваємо себе добре після кави, і ми відчуваємо тривожні наслідки лише через кілька годин.

Особливість кофеїну полягає в підвищеній мобільності. Молекула кофеїну настільки мала, що добирається до мозку лише за 20 хвилин, легко проходячи гематоенцефалічний бар’єр.

Як тільки молекула виявляється в мозку, вона блокує поглинання аденозину-нейромедіатора, сигналізує мозку про стан сонливості. Плюс кофеїн стимулює центральну нервову систему, трохи підвищує тиск.

Той факт, що кофеїн пов’язаний з панічними атаками, довів експеримент. Виявилося, що 52% людей стикалися з панічними атаками або тривожністю після вживання кави і кофеїну. При цьому така ж реакція спостерігалася у 41% родичів першої черги. А до цього панічні атаки у людей ніколи не траплялися.

В окремих випадках кофеїн викликав і галюцинації. Це так працювало поєднання кофеїну і високого рівня стресу.

Кофеїн міститься не тільки в каві. Він також є в чорному і зеленому чаї, газованій воді, енергетичних напоях, тому щоб виключити кофеїн, вам також потрібно відмовитися і від цих продуктів.

До речі, відмова від кофеїну дає повноцінний синдром відміни. Він проявляється в головних болях, м’язових болях, втоми, апатії і депресії.

Тому, якщо ви страждаєте від тривожних розладів і при цьому залежні від кави, варто скорочувати кількість поступово.

Якщо ви не готові назавжди відмовитися від кофеїну, то принаймні спробуйте виключити його протягом 60 днів і відстежите рівень своєї тривожності протягом цього періоду, щоб відзначати будь-які відмінності.

Рекомендації:

пийте більше води протягом дня, щоб підтримувати зволоження і полегшити виведення кофеїну;

почніть вживати різноманітні трав’яні чаї. Кращі чаї проти тривоги – це ромашка, корінь валеріани і вівсяна солома;

якщо у вас виникають симптоми відміни кофеїну, такі як головний біль, при необхідності прийміть знеболюючий засіб, що не містить кофеїну.

Порушити звичку пити каву буває важко. Якщо ви все ще хочете випити час від часу чашечку кави, для початку потрібно уникати цього напою не менше шести тижнів, до повної детоксикації організму.

Джерело: Психологічна підтримка