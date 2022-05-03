Хотя исследования и показывают, что сокращение потребления кофеина приносит пользу людям с тревожными расстройствами, однако даже одна чашка в день является серьезным триггером для тревоги.

Подумайте о кофеине как об усилителе тревоги, советуют специалисты онлайн-платформы Психологическая поддержка.

Например, если ваша тревога находится на уровне 5, то через несколько часов после употребления кофеина ваша тревога, скорее всего, будет на уровне 8, повысится до 10 или выше вечером.

Кроме того, если вы плохо спите ночью, ваша тревога будет еще выше утром. Но тогда вы, скорее всего, получите свой утренний кофеиновый фикс, что запустите тот же процесс снова.

Ученые провели исследование, где рассматривали влияние кофеина на пациентов с генерализованным тревожным расстройством (ГТР) по сравнению со здоровыми субъектами. Выяснилось, что пациенты с ГТР аномально чувствительны к кофеину.

Эта связь между кофеином и беспокойством неочевидна, потому что мы временно чувствуем себя хорошо после кофе, и мы испытываем тревожные последствия всего через несколько часов.

Особенность кофеина заключается в повышенной мобильности. Молекула кофеина настолько мала, что добирается до мозга всего за 20 минут, легко проходя гематоэнцефалический барьер.

Как только молекула обнаруживается в мозге, она блокирует поглощение аденозина-нейромедиатора, сигнализирует мозгу о состоянии сонливости. Плюс кофеин стимулирует центральную нервную систему, немного повышает давление.

Тот факт, что кофеин связан с паническими атаками, доказал эксперимент. Оказалось, что 52% людей сталкивались с паническими атаками или тревожностью после употребления кофе и кофеина. При этом такая же реакция наблюдалась у 41% родственников первой очереди. А до этого панические атаки у людей никогда не случались.

В отдельных случаях кофеин вызывал и галлюцинации. Это так работало сочетание кофеина и высокого уровня стресса.

Кофеин содержится не только в кофе. Он также есть в черном и зеленом чае, газировке, энергетических напитках, поэтому чтобы исключить кофеин, вам также нужно отказаться и от этих продуктов.

Кстати, отказ от кофеина дает полноценный синдром отмены. Он проявляется в головных болях, мышечных болях, усталости, апатии и депрессии.

Поэтому, если вы страдаете от тревожных расстройств и при этом зависимы от кофе, стоит сокращать количество постепенно.

Если вы не готовы навсегда отказаться от кофеина, то по крайней мере попробуйте исключить его в течение 60 дней и отследите уровень своей тревожности в течение этого периода, чтобы отмечать какие-либо различия.

Рекомендации:

пейте больше воды в течение дня, чтобы поддерживать увлажнение и облегчить выведение кофеина;

начните употреблять разнообразные травяные чаи. Лучшие чаи против тревоги — это ромашка, корень валерианы и овсяная солома;

если у вас возникают симптомы отмены кофеина, такие как головная боль, при необходимости примите обезболивающее средство, которое не содержит кофеина.

Нарушить привычку пить кофе бывает трудно. Если вы все еще хотите выпить время от времени чашечку кофе, для начала нужно избегать этого напитка не менее шести недель, до полной детоксикации организма.

Источник: Психологическая поддержка