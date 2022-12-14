Нині стоматологи б’ють на сполох, бо під час війни дуже легко занапастити здоров’я зубів. В групі особливого ризику – переселенці.

Опинившись на новому місці, вони не завжди знають, куди звернутися, а надто якщо на це немає грошей.

Три роки тому десятеро стоматологів з різних українських міст об’єдналися, аби допомогти рятувати усмішки дітям-переселенцям, а також малечі з незаможних родин. Проєкт назвали Зубний фей.

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Ініціатором проєкту став відомий столичний стоматолог Артур Шишкін. Він розповідає, що ще у 2020 році, коли проєкт стартував, існувала велика потреба допомогти лікувати зуби дітям-переселенцям. Коли почалася повномасштабна війна, ця проблема лише загострилася.

Починаючи з 24 лютого, Зубний фей допоміг вилікувати зуби понад півсотні дітей та підлітків з родин переселенців.

– Карієс ніколи не чекає, байдуже, чи війна, чи мирні часи – він все одно розвивається. Тим паче, і діти, і дорослі зараз за допомогою цукровмісних продуктів намагаються якось зняти цей стрес. І тому зараз ця проблема найбільш актуальна, – пояснює Артур Шишкін.

За словами лікаря, лікуючи зубки, вони допомагають дітям підтримувати здоров’я та далі йти із усмішкою, вірити у нашу Україну як ніколи раніше.

90% юних пацієнтів звертаються до Зубного фея з карієсом. А тому витратний матеріал №1 – це пломби. Матеріал для пломбування лікарі закуповують завдяки донатам небайдужих людей.

Коли ж ідеться про дороге лікування, як-от протезування чи брекети, Зубний фей оголошує у соцмережах збір коштів для конкретної дитини. Запити отримують на сторінці в Instagram, згодом підказують, хто з лікарів міг би допомогти в тому чи іншому місті.

– Гадаю, таку волонтерську діяльність може дозволити собі кожен стоматолог. Тому що взяти одного пацієнта раз на тиждень чи на місяць – не складе труднощів. Це дуже легко робиться, і я впевнений, у нас багато є лікарів в Україні – таких самих, як і я, як і моя команда, – переконаний лікар.

За словами Артура, він сам би не зміг працювати. З самого початку все вийшло завдяки команді, за що їм щира подяка. Тому що без неї цей проєкт не розвивався би, додає Артур.

До рідного стоматкабінету лікар Артур Шишкін зараз навідується, хіба коли трапляється відпустка з армії. Нині він військовослужбовець, та попри це, продовжує координувати роботу Зубного фея.

У команді десятеро стоматологів: з Тернополя, Луцька, Києва та Одеси. Зокрема, в Одесі допомагає переселенцям долати зубний біль лікар-стоматолог Наталія Чобан. Вона зазначає: через війну багато людей погано харчуються не стежать за гігієною, тому й хворих більше.

– Стрес, недостатність умов гігієни порожнини рота, відсутність води та їжі. Все це розвиває гостру форму захворювань як зубів, так і ясен. Наприклад, це гострий карієс або загострення пародонтиту, – зауважує Наталія Чобан.

Команда Зубного фея закликає долучатися стоматологів із різних українських міст. Так можна буде допомогти більшій кількості людей.

А поки вони волонтеритимуть і надалі. Головне, аби було чим лікувати. Тому лікарі просять усіх, хто може, донатити на ліки та витратні матеріали для лікування дітей-переселенців і малечі з малозабезпечених родин.

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