Сейчас стоматологи бьют тревогу, потому что во время войны очень легко погубить здоровье зубов. В группе повышенного риска – переселенцы.

Оказавшись на новом месте, они не всегда знают, куда обратиться, особенно если на это нет денег.

Три года назад десять стоматологов из разных украинских городов объединились, чтобы помочь спасать улыбки детям-переселенцам, а также малышам из небогатых семей. Проект назвали Зубной фей.

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Инициатором проекта стал известный столичный стоматолог Артур Шишкин. Он рассказывает, что еще в 2020 году, когда проект стартовал, была большая потребность помочь лечить зубы детям-переселенцам. Когда началась полномасштабная война, эта проблема лишь обострилась.

Начиная с 24 февраля, Зубной фей помог вылечить зубы более полусотни детей и подростков из семей переселенцев.

— Кариес никогда не ждет, безразлично, война или мирные времена — он все равно развивается. Тем более, и дети, и взрослые сейчас с помощью сахаросодержащих продуктов пытаются снять этот стресс. И потому сейчас эта проблема наиболее актуальна, – поясняет Артур Шишкин.

По словам врача, с помощью лечения зубов они помогают детям поддерживать здоровье и дальше идти с улыбкой, верить в нашу Украину как никогда раньше.

90% юных пациентов обращаются к Зубному фею с кариесом. А потому расходный материал №1 – это пломбы. Материал для пломбировки врачи закупают благодаря донатам неравнодушных людей.

Когда речь идет о дорогостоящем лечении, как протезирование или брекеты, Зубной фей объявляет в соцсетях сбор средств для конкретного ребенка. Запросы получают на странице в Instagram, потом подсказывают, кто из врачей мог бы помочь в том или ином городе.

– Думаю, такую волонтерскую деятельность может себе позволить каждый стоматолог. Потому что взять одного пациента раз в неделю или в месяц – не составит труда. Это очень легко делается, и я уверен, что у нас много врачей в Украине — таких же, как и я, как и моя команда, — говорит врач.

По словам Артура, он сам бы не смог работать. С самого начала все получилось благодаря команде, за что им искренняя благодарность. Потому что без нее этот проект не развивался бы, добавляет Артур.

В родной стоматкабинет врач Артур Шишкин сейчас наведывается редко, когда случается отпуск из армии. В настоящее время он военнослужащий, но, несмотря на это, продолжает координировать работу Зубного фея.

В команде десять стоматологов: из Тернополя, Луцка, Киева и Одессы. В частности, в Одессе помогает переселенцам преодолевать зубную боль врач-стоматолог Наталья Чобан. Она отмечает: из-за войны многие люди плохо питаются и не следят за гигиеной, потому и больных больше.

— Cтресс, недостаточность условий гигиены полости рта, отсутствие воды и еды. Все это развивает острую форму заболеваний как зубов, так и десен. Например, это острый кариес или обострение пародонтита, – указывает Наталья Чобан.

Команда Зубного фея призывает присоединяться стоматологов из разных украинских городов. Так можно будет помочь большему числу людей.

А пока они будут волонтерами и дальше. Главное, чтобы было чем лечить. Поэтому врачи просят всех, кто может, донатить на лекарства и расходные материалы для лечения детей -переселенцев и малышей из малообеспеченных семей.

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