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Звив гніздо у вусі: на Тайвані лікарі під час огляду пацієнтки виявили живого павука

27 Жовтня 2023, 14:49
Валентина Андрейко журналістка
павук у вусі

Під час огляду 64-річної жінки, яка звернулася в клініку з проблемами у лівому вусі – не давали спати якісь незвичайні звуки, схожі на шарудіння – отоларингологи були ошелешені знахідкою.

У вусі жінки жив павук, очевидно, жив довго, бо встиг полиняти і свій екзоскелет скинув прямо поряд з барабанною перетинкою.

На записаному медичними фахівцями відео виразно видно, як павук переміщається всередині вушного каналу. Якоїсь миті він навіть зазирнув своїми великими очима у камеру медичного інструмента.

Зараз дивляться

Саме за формою очей фахівці згодом ідентифікували мешканця вуха. Великі передні очі на лицьовій частині голови характерні для представників сімейства павуків-скакунчиків. Вони не живуть в павутинні, а в момент линяння шукають затишне місце, оскільки в цей час беззахисні перед хижаками.

Павука та екзоскелет видаляли за допомогою аспіраційної канюлі, вставленої через отоскоп.

Обійшлося без закапування лідокаїну, який використовують, коли із зовнішнього слухового проходу доводиться видаляти більших живих комах.

Після видалення павука та його екзоскелета симптоми, що не давали спати жінці, одразу зникли.

Лікарі з міста Тайнань описали незвичайний випадок зі своєї практики у науковому журналі.

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Джерело і фото: The New England Journal of Medicine

Теги
медична допомога Павуки Тайвань
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